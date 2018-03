Policjanci zatrzymali ostatniego ze sprawców brutalnego pobicia. Poszukiwany ukrywał się prawie pół roku Data publikacji 16.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj We wrześniu 2017 r. informowaliśmy o brutalnym pobiciu mężczyzny przez trzech napastników. Tamtego dnia, w wyniku podjętych czynności policjanci zatrzymali dwóch sprawców a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Trzeci ze sprawców ukrywał się przed organami ścigania. W poniedziałek został zatrzymany przez miechowskich policjantów, a 14 marca br. sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Do zdarzenia doszło 19 września 2017 r., w jednym z mieszkań w centrum Miechowa. Kiedy pokrzywdzony przebywał u znajomego, wtargnęło tam trzech znanych mu mężczyzn, którzy brutalnie go zaatakowali bijąc pięściami i kopiąc po całym ciele. Sprawcy grozili przy tym, że go zabiją a jeden z nich przystawiał mu także nóż do gardła. Napastnicy byli tak agresywni, że pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu bały się zareagować i wezwać Policję. Dopiero kiedy sprawcy opuścili mieszkanie wezwana została pomoc. Policjanci widząc stan pokrzywdzonego natychmiast wezwali karetkę i pobity mężczyzna, 26-letni mieszkaniec Miechowa, trafił do szpitala.

W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu dwóch sprawców i kilkadziesiąt minut po zdarzeniu zatrzymali ich. Są to mieszkańcy Miechowa w wieku 31 i 38 lat. W chwili zatrzymania byli nietrzeźwi, trafili do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu zostały im przedstawione zarzuty. Dwa dni później, sąd postanowił o ich tymczasowym aresztowaniu. Trzeci ze sprawców, 36-letni mieszkaniec Miechowa ukrywał się przed organami ścigania aż do teraz. W poniedziałek, 12 marca br., wpadł w ręce policjantów, kiedy przyjechał do Miechowa. Funkcjonariusze przedstawili mu zarzuty pobicia i gróźb a sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres jednego miesiąca. Ze względu na to, że wcześniej był już karany za podobne przestępstwa, będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności.

KWP w Krakowie / wsz