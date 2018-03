Zabrzański policjant zdobył Koronę Maratonów Polskich Data publikacji 16.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Zastępca dyżurnego zabrzańskiej komendy - asp.szt. Marek Chmurczyk - zdobył Koronę Maratonów Polskich. Jest to tytuł przyznawany biegaczom za ukończenie pięciu maratonów w ciągu dwóch lat. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów!

Bieganie to jego życiowa pasja, którą zaraził już niejednego zabrzańskiego policjanta, a także członków swojej rodziny. Jak sam mówi, nie wyobraża sobie życia bez biegania. To nie tylko ogromny sukces zabrzańskiego policjanta, ale, przede wszystkim, osobista satysfakcja i nagroda za wielogodzinne treningi w każdych warunkach pogodowych. Niezależnie od mrozu, deszczu, śniegu, czy też panującego upału, zaplanowany trening zawsze był przez niego realizowany. Pozwoliło to na zdobycie Korony Maratonów Polskich, która dla wielu biegaczy jest spełnieniem marzeń. Dzięki biegowej pasji i ciężkiej pracy, asp. szt. Marek Chmurczyk ukończył pięć biegów na królewskim dystansie 42 km i 195 m w ciągu 2 lat. Koronę Maratonów Polskich zaczął startując w Poznaniu. Następnie było Dębno, Warszawa, Kraków i Wrocław. Zdobycie tak prestiżowego tytułu nie zaspokoiło biegowych ambicji zabrzańskiego policjanta. Już w najbliższy weekend pobiegnie w XIX Półmaratonie dookoła Jeziora Żywieckiego.

Trzymamy kciuki i życzymy dobrych warunków na trasie zwłaszcza, że pogodowe prognozy zapowiadają kilkunastostopniowy mróz i opady śniegu.

(KWP w Katowicach / mw)