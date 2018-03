Policjanci zabezpieczyli blisko 1400 g amfetaminy Data publikacji 16.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w mieszkaniu mieli blisko 1400 g amfetaminy. Obaj usłyszeli już zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych i przygotowanie ich do wprowadzenia do obrotu grozi im do 10 lat więzienia.

W minioną środę (14.03.18) wieczorem policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o łamanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kryminalni zdobyli informacje, które świadczyły o tym, że 23 i 25-latek mogą posiadać w domu zakazane substancje. W dniu zatrzymania stróże prawa przeszukali zajmowane przez nich mieszkanie i pomieszczenia gospodarcze na Starówce. Funkcjonariusze znaleźli tam worek z białym proszkiem. Wstępne policyjne testy wykazały, że jest w nim blisko 1400 g amfetaminy. Poza tym, kryminalni zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce.

Mężczyźni prosto z mieszkania trafili do policyjnej celi. Już usłyszeli zarzuty za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych i przygotowanie ich do wprowadzenia do obrotu.

Teraz grozi im do 10 lat więzienia.