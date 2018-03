Zachodniopomorscy policjanci skuteczni w zwalczaniu przestępczości narkotykowej Data publikacji 19.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Przejęte od przestępców 4 kg haszyszu i zlikwidowana domowa plantacja konopi indyjskich - to efekt ostatnich realizacji zachodniopomorskich policjantów. Do zabezpieczenia narkotyków o łącznej, czarnorynkowej wartości blisko 100 tysięcy złotych, doszło dzięki funkcjonariuszom z Drawska Pomorskiego i z Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie.

Aż 4 kilogramy haszyszu zabezpieczyli policjanci z komendy w Drawsku Pomorskim. To w tym mieście zatrzymali do kontroli pojazd, w którym kierowca przewoził właśnie taki środek odurzający. Mężczyzna usłyszał zarzuty i złożył wyjaśnienia. Decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu.

Z kolei domowa plantacja konopi indyjskich to efekt realizacji kryminalnych z KWP w Szczecinie. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście krzaków zakazanej rośliny, blisko 50 gramów marihuany oraz amfetaminy. W związku ze sprawą został zatrzymany 41-letni mieszkaniec Szczecina.

Policjanci z Sekcji d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie ustalili, że jeden z mieszkańców Szczecina może posiadać przy sobie narkotyki i wprowadzać je do obiegu. W sprawę zaangażowani zostali funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, którzy wspólnie z kryminalnymi zatrzymali samochód kierowany przez podejrzewanego. W trakcie kontroli funkcjonariusze znaleźli przy kierującym słoiczek z zawartością białego proszku, a po przeszukaniu auta dodatkowo 5 słoików, w których znajdowały się woreczki z poporcjowanym suszem roślinnym. Zatrzymany mężczyzna przyznał, że jest to marihuana i amfetamina. Następnie policjanci przeszukali lokale, w których mieszkał 41-latek. Znaleziono tam kilka gramów marihuany, młynki oraz wagę elektroniczną, a w kolejnym mieszkaniu - uprawę konopi indyjskiej. Policjanci zabezpieczyli tam 12 krzaków nielegalnej rośliny. Zatrzymany został poddany badaniu na dragertesterze. Urządzenie wykazało kilka narkotycznych substancji w jego organizmie.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin – Śródmieście w Szczecinie przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzuty popełnienia czynów z art. 178a § 1 kk (kierowanie pojazdem po środkach odurzających) oraz z art. 63 ust. 1 i art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Następnie na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie zastosował wobec wspomnianego podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

W obu omawianych sprawach prokuratura i policja kompletuje materiał dowodowy, celem wniesienia aktu oskarżenia do sądu. Za opisywane przestępstwa narkotykowe może grozić do 10 lat więzienia.

asp. Maciej Zieliński / podkom. Mirosława Rudzińska