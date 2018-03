Dolnośląscy policjanci na Targach „Wrocław MotorcycleShow 2018” Data publikacji 19.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W Hali Stulecia we Wrocławiu w dniach 17-18 marca 2018 roku odbyły się VIII Targi Motocyklowe pn. „Wrocław MotorcycleShow 2018”. Po raz kolejny do udziału w nich zostali zaproszeni również funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Udział w targach, był okazją do przedstawienia kilkutysięcznej widowni policyjnych motocykli, wykorzystywanych w trakcie pełnienia służby na drogach województwa dolnośląskiego, a także do rozmów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podczas targów można było odwiedzić specjalnie przygotowane stoisko Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, cieszące się jak co roku dużym zainteresowaniem, gdzie i tym razem policjanci Wydziału Ruchu Drogowego m. in. odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące tak ważnej tematyki, jaką jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Tradycyjnie, również w tym roku, w ramach ekspozycji, na której dolnośląscy policjanci prezentowali motocykle wykorzystywane w trakcie pełnienia służby na drogach województwa dolnośląskiego, polskich funkcjonariuszy wsparli zaproszeni przez nich policjanci z Niemiec, Czech oraz WRD KWP w Rzeszowie wraz z motocyklami służbowymi wykorzystywanymi, na co dzień w służbie. Olbrzymią atrakcją dla miłośników motoryzacji odwiedzających policyjne stoisko niewątpliwie był motocykl marki Harley Davidson.

Wspólny udział policjantów w targach podkreśla efektywną współpracę obu jednostek. Odwiedzający policyjne stoisko, oprócz obejrzenia policyjnych motocykli, mieli okazję do porozmawiania z funkcjonariuszami i wyjaśnienia kwestii dotyczących poruszania się na motorach, rowerach oraz innych spraw w zakresie przepisów ruchu drogowego. Policjanci rozdawali także elementy odblaskowe, które są ważnym elementem bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach po zmroku.

(KWP we Wrocławiu / kp)