Mikołaj pomógł uratować człowieka - podziękowania od Komendanta Powiatowego Policji w Łasku Data publikacji 19.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Komendant Powiatowy Policji w Łasku podziękował i pogratulował 10-letniemu Mikołajowi godnej naśladowania postawy. Chłopiec jako pierwszy zauważył mężczyznę, który położył się na torach kolejowych. Zaalarmował dorosłych, dzięki czemu nie doszło do tragedii.

Młodszy inspektor Piotr Bielewski kiedy dowiedział się o takim przebiegu interwencji, postanowił odwiedzić małego bohatera podczas lekcji i osobiście pogratulować chłopcu. 10-letni Mikołaj odebrał z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Łasku dyplom uznania, maskotkę "Komisarza Błyska" i inne upominki. Cała klasa nagrodziła Mikołaja gromkimi brawami, a rodzice i bliscy chłopca nie kryli łez wzruszenia. Mikołaj jest uczniem IV klasy Szkoły Podstawowej w Kolumnie. To tu uczy się jak udzielać pierwszej pomocy i jak reagować w różnych sytuacjach.

Zdarzenie miało miejsce 8 marca 2018 roku po godzinie 18.00 w rejonie dworca kolejowego w Kolumnie. Mikołaj wraz z mamą oczekiwali na przyjazd pociągu, którym miała przyjechać starsza siostra Mikołaja. W pewnym momencie chłopiec zauważył, jak mężczyzna, który przechodził przez przejazd kolejowy, położył się na torach. Mikołaj zareagował natychmiast i zaczął wzywać pomocy i razem z innym świadkiem pomógł ściągnąć desperata z torowiska. Mama chłopca zadzwoniła po policję. Po krótkiej chwili na miejsce przyjechał policyjny patrol, który zajął się mężczyzną. Dzięki takiej postawie 10-latka nie doszło do tragedii. Komendant podkreślił, jak ważna jest szybka reakcja w takich sytuacjach. Zaprosił też całą klasę Mikołaja na wycieczkę do komendy, a każdy uczeń otrzymał opaskę odblaskową. W wywiadzie dla TVN 24 chłopiec skromnie oświadczył, że postąpił tak, bo "serce mu to podpowiadało".

(KWP w Łodzi / mw)