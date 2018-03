Grozili i żądali od pokrzywdzonego 100 000 złotych Data publikacji 20.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali dwie osoby podejrzane o wymuszenie rozbójnicze i kierowanie gróźb karalnych. Jak wynika z relacji pokrzywdzonego, Paweł N. i Andrzej D. mieli żądać od niego 100 tysięcy złotych w zamian za straty finansowe związane z interesem, który miał rzekomo „nie wypalić” właśnie z jego winy. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna podejrzany o wymuszenie rozbójnicze i groźby karalne

Do jednostki policji przy ulicy Wilczej 21 zgłosiła się osoba, z relacji której wynikało, że jest zastraszana przez dwóch mężczyzn, którzy próbują w ten sposób wymusić od niego 100 000 złotych, nachodząc go w biurze i telefonując do niego.

Sprawa miała dotyczyć rzekomej transakcji dotyczącej zakupu sprzętu elektronicznego, która miała nie dojść do skutku właśnie z winy pokrzywdzonego i narazić na straty finansowe jednego z zatrzymanych. Druga z wersji ustalona przez policjantów w trakcie prowadzonego postępowania mówi natomiast o zaleganiu ze zwrotem długu w tej właśnie kwocie.

Reakcja policjantów ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu była natychmiastowa. Funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego Pawła N. i 40-letniego Andrzeja D.

Prokuratur Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia postawił już obu zatrzymanym zarzut usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzania swoim mieniem po uprzednim kierowaniu gróźb wobec niego, działając wspólnie i w porozumieniu.

Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności.

ea/rsz