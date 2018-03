Wystawiał „puste” faktury za rzekomo wykonane prace budowlane Data publikacji 20.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat grozić może mężczyźnie podejrzanemu między innymi o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji. Jak ustalili funkcjonariusze, jeleniogórzanin wystawiał, tzw. puste faktury za rzekomo wykonane prace budowlane. Mężczyźnie w tej sprawie przedstawiono 10 zarzutów. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie on przed sądem.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Skarbowego prowadzą czynności w sprawie działalności 41-letniego jeleniogórzanina. Mężczyzna ten podejrzany jest o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna od kwietnia do grudnia 2016 roku, nie prowadząc działalności gospodarczej wykonywał rzekomo prace budowlane dla jednej z wrocławskich spółek, z którą rozliczał się gotówkowo. Wystawił on faktury na prawie 950 tysięcy złotych, a od każdej z nich otrzymał od 5 do 7 tysięcy złotych. Faktury te miały potwierdzać fakt przekazania gotówki za rzekome prace budowlane.

Podejrzany usłyszał już 10 zarzutów i wkrótce stanie przed sądem. Grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci wyjaśniają szczegółowo okoliczności tej sprawy.

(KWP we Wrocławiu / mw)