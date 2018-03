Policjanci rozbili grupę przestępczą Data publikacji 20.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Tomaszowscy policjanci rozbili grupę specjalizującą się we włamaniach do samochodów ciężarowych na terenie przydrożnych parkingów i przy stacjach paliw. Sprawcy zostali zatrzymani kiedy wracali z kolejnego włamu. Wartość odzyskanego towaru to ponad 450 tysięcy złotych.

24 stycznia 2018 roku policjanci z Czerniewic na jednym z parkingów samochodowych w Jakubowie zwrócili uwagę na rozcięte plandeki w samochodach ciężarowych. Funkcjonariusze w tym samym czasie zauważyli uciekającego mężczyznę. Natychmiast ruszyli za nim w pościg. Feralnego dla włamywaczy wieczoru padał śnieg. Policjanci, wykorzystując pozostawione ślady, dotarli do uciekiniera, który ukrył się na jednej z posesji. Zatrzymali 34- letniego mieszkańca Warszawy, któremu udowodniono włamanie do samochodu ciężarowego i kradzież wag łazienkowych. Podejrzany był w przeszłości notowany za konflikty z prawem. Policjanci przypuszczali, że nie działał on sam. W przestępczy proceder musiała być zamieszana grupa osób.

Mężczyzna został przesłuchany, usłyszał zarzuty i został zwolniony. Na tym jednak policyjna praca się nie zakończyła. Kryminalni zaczęli drobiazgowe śledztwo ustalając pozostałych członków grupy zajmującej się tym przestępczym procederem. Oprócz tomaszowskich kryminalnych w działania włączyli się policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi. Praktycznie każdego dnia zdobywali nowe informacje na temat działalności grupy włamywaczy. Okazało się, że szajka działała na terenie całej Polski. Materiał zgromadzony przez policję był podstawą do decyzji o zatrzymaniach.

16 marca 2018 roku około godziny 4:00, na trasie A2 zauważyli białe iveco, którym poruszali się podejrzani. Do zatrzymania pojazdu włączyła się drogówka z komendy stołecznej. Kierujący tirem zaczął uciekać. Kryminalni z Łodzi mając włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, wyprzedzili iveco zmuszając kierującego tym pojazdem do zatrzymania. Nagle podczas jazdy pasażerowie ciężarówki usiłowali wyskakiwać z pojazdu. Szybko zostali obezwładnieni.

Podejrzanymi okazali się trzej mieszkańcy Warszawy w wieku 34, 43 i 48 lat. Wpadli podczas powrotu z kolejnego włamania. Wieźli skradzione z tira zaparkowanego na terenie woj. mazowieckiego pianki i maszynki do golenia. Policjanci odzyskali ponad 4410 sztuk skradzionych przedmiotów o łącznej wartości 42 tysięcy złotych. Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli buty, telefony komórkowe, elektronarzędzia oraz sprzęt AGD.

Kryminalni ustalili także, że sprawcy skradziony łup przechowywali również w wynajętych kontenerach. Policjanci zlokalizowali te „magazyny”, a w nich łupy o wartości około 400 tysięcy złotych.

Podejrzani zostali przewiezieni do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i dokonania od stycznia do 16 marca 6 włamań do tirów. Wartość skradzionych przedmiotów to ponad 250 tysięcy złotych.

Trójka podejrzanych została aresztowana. Grozi im kara do 15 lat więzienia.

(KWP w Łodzi/ mw)