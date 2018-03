W czasie wolnym od służby interweniował wobec nietrzeźwego kierowcy Data publikacji 20.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjant ze starogardzkiej komendy w czasie wolnym od służby podjął interwencję i wspólnie z pracownikiem jednego z marketów zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Do zdarzenia doszło na parkingu, gdy 41-letni kierowca forda wyszedł ze sklepu i próbował odjechać autem. Mężczyzna został siłą wyciągnięty z samochodu. Badanie trzeźwości wykazało, że mieszkaniec Starogardu Gdańskiego spożywał wcześniej alkohol.

Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał kierowca osobowego forda, który w miniony piątek został zatrzymany na parkingu przed jednym ze starogardzkich marketów. Do zdarzenia doszło, gdy przebywający w tym rejonie policjant w czasie wolnym od służby zauważył pracownika sklepu, który wybiegł za kierowcą forda i próbował uniemożliwić mu odjechanie z parkingu. W trakcie, gdy auto wykonywało manewr cofania, pracownik marketu stał na progu otwartych drzwi i próbował wyjąć kluczyki ze stacyjki. Widząc taką sytuację policjant bez zastanowienia pobiegł w ich kierunku i udzielił mężczyźnie pomocy. W wyniku podjętej interwencji kierowca forda został zatrzymany i nie mógł kontynuować dalszej jazdy.



Jak się okazało 41-latek był nietrzeźwy. Alkomat wykazał w jego organizmie ponad pół promila alkoholu. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiada przy sobie prawa jazdy. Wezwany na miejsce patrol przekonwojował mieszkańca Starogardu Gdańskiego do miejscowej komendy, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty dotyczące kierowania autem w stanie nietrzeźwym. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)