Żona podziękowała policjantom za uratowanie męża Data publikacji 20.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Profesjonalizm, zaangażowanie, ale przede wszystkim zdecydowane działanie są cechami szczególnie przydatnymi w pracy policjanta. Dzięki nim dzielnicowa z Posterunku Policji w Długosiodle wspólnie z funkcjonariuszem zespołu prewencji dotarli na czas z pomocą do nieprzytomnego mężczyzny.

Kilka dni temu policjanci z Posterunku Policji w Długosiodle zostali skierowani na pilną interwencję domową na terenie gminy Długosiodło. W tym dniu służbę pełniła dzielnicowa, w której rejonie mundurowi mieli podjąć czynności służbowe. Policjantka znała rodzinę i zdawała sobie sprawę, że pod wskazanym adresem nie były wcześniej przeprowadzane interwencje. Intuicja podpowiadała policjantom, że w rodzinnym domu musiało stać się coś bardzo niedobrego. Funkcjonariusze chwilę po otrzymanym zgłoszeniu byli już na miejscu. Przypuszczenia mundurowych szybko się potwierdziły.

Po przybyciu do rodziny policjanci zastali spanikowaną kobietę, która nie wiedziała co ma robić ponieważ w mieszkaniu na podłodze leżał i nie oddychał jej 29-letni mąż. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli czynności resuscytacyjne zaczynając od udrożnienia dróg oddechowych i uciskania klatki piersiowej. W trakcie ratowania życia mężczyzna odzyskał oddech. Policjanci do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego stale utrzymywali i monitorowali czynności życiowe ratowanego.

29-latek został przewieziony do szpitala i jego życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. Lekarze jednogłośnie stwierdzili, że gdyby pomoc nadeszła zaledwie ok. 2 minut później to mężczyzny prawdopodobnie nie udałoby się już uratować. Jednak szybka reakcja Policji

i profesjonalnie podjęte czynności przyczyniły się, że mężczyzna wrócił do żony i dzieci.

Żona uratowanego mężczyzny podziękowała policjantom za profesjonalne i zdecydowane działanie, dzięki któremu jej mąż znów jest z rodziną.

Poczucie, że uratowaliśmy komuś życie jest największą satysfakcją w naszej codziennej służbie – podkreślają sierż. Katarzyna Ościłowska i st. sierż. Tomasz Michalak z Posterunku Policji w Długosiodle. Uratowane ludzkie życie to największa nagroda za pracę za rzecz lokalnej społeczności. Nasze profesjonalne działanie oparte jest na licznie przeprowadzanych szkoleniach i kursach specjalistycznych, które są organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu i Komendę Powiatową Policji w Wyszkowie – dodają funkcjonariusze.

Autor: podkom. Damian Wroczyński/AC