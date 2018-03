"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!" Data publikacji 20.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Osiem zespołów teatralnych i osiem profilaktycznych przesłań adresowanych do młodzieży - to efekt kilkumiesięcznej pracy uczniów zaangażowanych w realizację projektu "Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!". Przekonywali oni rówieśników, że dopalacze prowadzą donikąd. W akcji brali również udział znani artyści.

„Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!", to projekt, który realizowany jest w Żorach od trzech lat. Jego twórcami są: st. asp. Łukasz Chmielecki i st. sierż. Adam Doleżych z Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Policjanci zachęcają młodzież do udziału w projekcie, a tym samym do przygotowania przedstawienia na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy.

Projekt realizowany jest wspólnie z Urzędem Miasta w Żorach oraz żorskimi szkołami. W ubiegłym roku w ramach tego właśnie projektu, policjanci wyprodukowali film.

W tym roku do udziału w akcji zaproszono wielu znanych piosenkarzy, aktorów i prezenterów. Zachęcali oni młodzież do zdrowego trybu życia i wyrażali swój sprzeciw wobec dopalaczy.

Na wczorajszej gali, 19.03.br., która odbyła się w Kinie "Na Starówce", swoje spektakle wystawiło osiem zespołów. Jurry, w składzie którego zasiedli m.in.: Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Żorach mł. insp. Jacek Stelmach, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła, dyrektorzy szkół, przedstawiciele żorskich instytucji, policjanci oraz uczniowie, wyłoniło zwycięzców: I miejsce - klasa III B z ZSO im. Karola Miarki, II miejsce - klasa III A z ZSO im. Karola Miarki, III miejsce - klasa III A ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Tegoroczną edycję projektu wsparli: Sonia Bohosiewicz, Magdalena Wałach, Magdalena Tul, Michał Gasz, Ireneusz Krosny, Łukasz Nowicki, Mateusz Ziółko, Piotr Bałtorczyk, Rafał Brzozowski, Waldemar Obłoza, Kazimierz Mazur, Zenek z Zespołu Kabanos, Kabaret Młodych Panów, Grupa MoCarta, Kabaret Nowaki, Kabaret Łowcy. B, Micromusik oraz Sari Ska Band.

(KWP w Katowicach/ab)

"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"

"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"

"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"



"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"

"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"

"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"



"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"

"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"

"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"



"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"

"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"

"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"



"Dopalacze kradną życie – wybieram młodość!"