Duma lubuskiej Policji - policjanci sportowcy Data publikacji 20.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch oraz Komendant Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak wyróżnili lubuskich policjantów za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. To dowód uznania za wytrwałość i spektakularne sukcesy lubuskich stróżów prawa, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo. Zaangażowanie i ciężka praca skutkuje jednak umiejętnym pogodzeniem realizacji policyjnej misji ze sportową pasją.

We wtorek /20 marca/ w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość związana z wyróżnieniem lubuskich policjantów za wybitne osiągnięcia sportowe zdobyte na arenie krajowej i międzynarodowej. W spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Komendant Wojewódzki Policji insp. Jarosława Janiak, Kapelan lubuskiej Policji ks. kanonik Jerzy Piasecki oraz kadra kierownicza garnizonu lubuskiego.

Ale we wtorek /20 marca/ uwaga w głównej mierze skupiona była na policjantkach i policjantach, na szyjach których niejednokrotnie zawieszane były medale z najcenniejszego kruszcu. Mistrzynie i mistrzowie świata, europy czy kraju. Osoby, które po często trudnych i wyczerpujących służbach mieli zacięcie, aby podjąć ciężką walkę nie tylko z przeciwnikami, ale i samym sobą i w konsekwencji czuć się zwycięzcą. Ale przede wszystkim, aby móc realizować i rozwijać swe pasje, które gdzieś wcześniej się pojawiły. To policjanci z krwi i kości, którzy swe zdolności wykorzystują także w sporcie. Ile trzeba mieć zacięcia, aby móc to wszystko pogodzić i to jeszcze osiągając tak spektakularne sukcesy.

Pasje te, owocem których są wybitne osiągnięcia sportowe, znalazły uznaniew oczach szefa lubuskich stróżów prawa, insp. Jarosława Janiaka, który zdecydował o wyróżnieniu najwybitniejszych policyjnych sportowców województwa lubuskiego. Jak dodał: „…jestem dumny, że w parze z ciężką misją jaką jest służba w Policji, idą te wspaniałe wyniki, które z kolei są owocem Waszej pasji. To wiele wyrzeczeń dla Was i Waszych bliskich. To wszystko buduje w Was prawdziwych wojowników, a zarazem wspaniałych policjantów. Dziękuję Wam za to…!

sierż. Malwina Mazur – Reprezentantka Polski Kobiecej Piłki Nożnej Komendy Głównej Policji. Mistrzyni świata w piłce nożnej w Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych na Majorce w 2017 r. Zdobywczyni I miejsca w VIII Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Halowej w Warszawie oraz I miejscw Ogólnopolskich Turniejach Piłki Nożnej w Olsztynie, Włocławku i Gdyni.

mł. asp. Przemysław Perczyński – dyscyplina: sztuki walki. Grupowy Mistrz Polski w Kata Synchronicznie oraz Wicemistrz Polski w Kobudo indywidualnie podczas Mistrzostw Polski Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki w miejscowości Nowe.

asp. szt. Krzysztof Gorgiel – dyscyplina: biegi specjalne i ekstremalne. Zdobywca 9 miejsca w Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów na Zamku Grodziec, 12 miejsca

w Terenowej Masakrze w Bydgoszczy oraz 71 miejsca w Runmageddoniew Poznaniu.

sierż. Dawid Olkiewicz – dyscyplina: wyciskanie sztangi leżąc. Laureat I miejsca w Pucharze Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w kat. powyżej 125 kg (osiągnął wynik 225 kg) oraz w tych samych zawodach – I miejsca wśród juniorów w kategorii open w Dzierżoniowie.

mł. asp. Paweł Szaja – dyscyplina: sporty i sztuki walki. Laureat II miejsca w Pucharze Wielkopolski MMA w Poznaniu, III miejsca w Mistrzostwach Służb Mundurowych MMA w Toruniu oraz III miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Winter Open Ju-Jitsu w Luboniu.

sierż. szt. Agnieszka Jabłonka – dyscyplina: pływanie. W 2017 roku wywalczyła: dwa złote i jeden brązowy medal w Ogólnopolskich Zawodach Służb Mundurowych w Pływaniu o Puchar Komendanta Głównego Policji w Warszawie oraz dwa złote i jeden srebrny medal w Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych w Pływaniu w Szczytnie.

st. post. Jarosław Bryła – dyscyplina: sztuki walki. Złoty medalista Mistrzostw Europy Cavalcanti w Luboniu oraz złoty i srebrny medalista Mistrzostw Polski Cavalcanti w Luboniu.

asp. Mariusz Cielepa – dyscyplina: sztuki walki. Instruktor Kick-boxingu, karate Kyokushin i MMA, wicemistrz Europy w karate z 2016 r. Wyróżniony za działalność trenerską i wychowawczą m.in. w Zielonogórskim Klubie Sportowym Karate.

mł. asp. Maciej Sikora – dyscyplina: sztuki walki. Laureat I miejsca w Mistrzostwach Polski Kata Ju Jitsu Parami w Zielonej Górze oraz I miejsca w Pucharze Polski Kata Ju Jitsu Parami w Słupsku.

st. post. Maciej Wójcik – dyscyplina: kolarstwo. Wywalczył III miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Szosowym w Nowym Belęcinie oraz IV miejsce w Maratonie Szosowym Mały Piękny Zachód.

sierż. Magdalena Józak – dyscyplina: sporty walki – kick-boxing. Zdobyła I miejsce oraz dwa II miejsca w różnych formułach i kategoriach wagowych w Mistrzostwach Służb Mundurowych w Kick-boxingu w Nisku, a także III miejsce w Mistrzostwach Polski w Kick-boxingu w Nowym Targu.

sierż. Sylwia Włodarczyk – dyscyplina: piłka ręczna. Wyróżniona pucharem za godne reprezentowanie Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej. Laureatka I miejsca drużynowo w Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Gubina. Zajęła 8 miejsce wśród strzelczyń II ligi kobiet w Polsce.

sierż. szt. Marek Łaszczyński – pasjonat sztuk walki, trener judo oraz piłki siatkowej. Wyróżniony za działalność trenerską i wychowawczą m.in. w Klubie WKS Junior w Lipnie.

sierż. szt. Arkadiusz Krajewski – dyscyplina: sztuki walki. Zdobywca IV miejscaw XXI Mistrzostwach Polski PAJJ-Ken Jutsu w Zielonej Górze. Trener w Klubie Judo i Ju-Jitsu RONIN - wyróżniony za działalność trenerską i wychowawczą w 2017 roku.

sierż. szt. Tomasz Kołogryw – dyscyplina: kolarstwo górskie i szosowe. Laureat I miejsca w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Kolarstwie Szosowym

w Nowym Belęcinie oraz I miejsca w wyścigu MTB dookoła jeziora Miedwie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

podinsp. Stanisław Pikulski, nadkom. Roman Kondracki, kom. Bartosz Jasiewski, asp. szt. Radosław Preś. - Drużynowymi Mistrzowi Polski Policjantów w klasie OMEGA w Mistrzostwach Polski Policjantów o Puchar Komendanta Głównego Policji, które odbyły się w 2017 roku w Sławie.

sierż. szt. Sebastian Książek – dyscyplina: bieganie, również na nartach stylem klasycznym. W 2017 roku zdobył m.in. II miejsca w Świebodzińskiej Dziesiątce oraz Ronin Race Plus w Czerwieńsku. Wywalczył także 11 miejsce w 41. Biegu Piastów na dystansie 50 km.

sierż. Filip Pendrak – dyscyplina: kolarstwo. Srebrny medalista Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym w Sławnie.

post. Radosław Tomiak – dyscyplina: sztuki walki. Laureat I miejsca w Pucharze Polski Kata Parami Ju-Jitsu w Słupsku oraz I miejsca w XXVI Mistrzostwach Polski Ju-Jitsu w Zielonej Górze.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

video: sierż. szt. Maciej Kimet