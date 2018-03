Czujni w czasie wolnym od służby Wstecz Generuj PDF Drukuj Policyjna rota zobowiązuje. Udowodnili to funkcjonariusze z: Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie i Komisariatu Policji w Czaplinku. Sochaczewscy policjanci w czasie wolnym od służby zatrzymali nieletnią podejrzaną o kradzież. Teraz odpowie ona za swoje zachowanie przed sądem rodzinnym. Czujnością wykazał się również policjant z komisariatu w Czaplinku. Zatrzymał pijanego kierującego, który próbował uciekać po tym, jak jego samochód wpadł do rowu.

sierż. szt. Tomasz Tałajkowski

Dwóch policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego sochaczewskiej komendy czas wolny od służby spędzało w galerii handlowej. Na sklepowym parkingu zauważyli kobiety, które nerwowo kogoś szukały. Okazało się, że chwilę wcześniej młoda dziewczyna ukradła ubrania, po czym uciekła ze sklepu.

Funkcjonariusze zaczęli szukać nieletniej. Chwilę później znaleźli ją między zaparkowanymi samochodami. Nastolatka próbowała uciekać, ale chwilę później była już w rękach policjantów. Przyznała się do kradzieży spodni i bluzy.

Sprawą dziewczynki zajmie się sąd rodzinny.

***

Do zdarzenia doszło 20.03 br. w Złocieńcu. Sierż. Tomasz Tałajkowski, był w domu, gdy usłyszał huk. Postanowił sprawdzić, co było źródłem hałasu. Wybiegł z mieszkania i zobaczył samochód, który wpadł do rowu. Jak się okazało,

28-letni kierowca osobówki był nietrzeźwy. Próbował uciec, aby uniknąć odpowiedzialności, jednak policjant obezwładnił go. Mężczyznę pomogli mu przytrzymać inni świadkowie zdarzenia.

Młody mieszkaniec Złocieńca miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz poniesie on konsekwencje swojego zachowania.

(KWP w Radomiu/KWP w Szczecinie/ab)