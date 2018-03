Obywatel zareagował, kierowca uciekał i groził bronią Data publikacji 21.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Sceny niczym z filmu sensacyjnego rozegrały się w centrum Otwocka. Ucieczka autem, próba jego zatrzymania i grożenie pistoletem, a w efekcie ujęcie i zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy. Był nim 57-letni mieszkaniec powiatu mińskiego. Podejrzanemu przedstawiono już dwa zarzuty karne: jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości i gróźb karalnych, polegających na grożeniu bronią mieszkańcowi Otwocka, który próbował uniemożliwić dalszą jazdę nietrzeźwemu. 57-latkowi, podejrzanemu w tej sprawie, grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjantów z zespołu wywiadowczo interwencyjnego wezwano do centrum Otwocka, gdzie jeden z mieszkańców ujął pijanego kierowcę. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce, aby zatrzymać podejrzanego i doprowadzić go do jednostki Policji. Będąc już na miejscu, patrolowcy ustalili przebieg całego zajścia.

Jeden z mieszkańców, w rejonie ulicy Matejki zareagował, widząc jak mężczyzna, który chwiejąc się, wsiada do osobowego daewoo, a następnie próbuje odjechać. 48-letni otwocczanin podbiegł do samochodu, aby zabrać kluczyki kierowcy. Ten jednak nie zatrzymując się, przyspieszył i przejechał na drugą stronę ulicy, nie zważając na to, że reagujący mężczyzna trzyma się karoserii auta. Ucieczka zakończyła się uderzeniem w terenową hondę, zaparkowaną pod pobliskim supermarketem. Podczas ucieczki, kierowca daewoo trzymał w ręku pistolet, którym groził obywatelowi. W końcu interweniującemu udało się wyjąć kluczyki ze stacyjki.

Policjanci z prewencji zatrzymali kierowcę i zabrali go do komendy. Badanie alkomatem wskazało, że miał on ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Nietrzeźwym kierowcą okazał się 57-letni mieszkaniec powiatu mińskiego. Mężczyznę osadzono w policyjnym areszcie.

Policjanci podczas kolejnych czynności zabezpieczyli też przedmiot przypominający broń, który - jak wynikało ze wstępnych oględzin, mógł być pistoletem hukowym. To jednak określi dopiero biegły z zakresu broni oraz amunicji.

Kiedy 57-latek już wytrzeźwiał, to usłyszał dwa zarzuty karne: jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości oraz kierowania gróźb karalnych do mieszkańca Otwocka, poprzez grożenie użyciem broni.

Podejrzanemu grozi wstępnie kara do 2 lat pozbawienia wolności, a także utrata uprawnień do kierowania pojazdami.

Policjanci dziękują 48-letniemu mieszkańcowi Otwocka za zdecydowaną i bardzo odważną reakcję.

dn/mb

Policjant z wydziału ruchu drogowego podczas czynności na miejscu kolizji

Pistolet zabezpieczony na miejscu zdarzenia

Policjant z prewencji podczas czynności z zatrzymanym