Punkty sprzedaży alkoholu pod kontrolą policjantów Data publikacji 21.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj 21 marca – kalendarzowy pierwszy dzień wiosny, a dla młodzieży dzień uznawany za dzień wagarowicza. To w jaki sposób uczniowie spędzają ten czas, sprawdzają dzielnicowi odwiedzając miejsca uczęszczane przez młodzież. Ponadto w ramach wzmożonych działań policjanci kontrolują punkty handlowe, pod kątem sprzedaży alkoholu osobom małoletnim. Przypominamy, że uczniowie, którzy opuszczą zajęcia szkolne muszą liczyć się z konsekwencjami swojego zachowania. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich wszelkie przejawy demoralizacji podlegają rozpatrzeniu przez sąd rodzinny i nieletnich.

Pierwszy dzień wiosny, to dzień w którym w wielu szkołach z tej właśnie okazji, zamiast lekcji odbywają się zajęcia alternatywne. Za zgodą dyrektorów w placówkach odbywają się rozgrywki sportowe, artystyczne, a uczniowie przychodzą w malowniczych strojach stworzonych specjalnie na tę okazję. Niestety nie wszyscy uczniowie chcą włączyć się w zaproponowane przez szkołę zajęcia i wolą ten dzień spędzić bez nadzoru dorosłych idąc na wagary. Mając na uwadze osoby, które dzisiejszy dzień traktują jako dzień wagarowicza, a w szczególności takie, które szukając akceptacji grupy, bez względu na konsekwencje godzą się na wszelkie łamanie prawa, policjanci patrolują ulice, galerie handlowe, parki, a także miejsca szczególnie uczęszczane przez młodzież, sprawdzając czy nie ma tam uczniów spożywających alkohol, odurzających się substancjami zakazanymi, czy też zakłócających swoim zachowaniem ład i porządek. Ponadto dzielnicowi podczas obchodu rejonu, kontrolują punkty handlowe, sprawdzając czy nie dochodzi do sprzedaży alkoholu małoletnim oraz przypominają sprzedawcom, iż sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia jest przestępstwem, zagrożonym karą grzywny.

Zwracamy się także z prośbą do Państwa o zgłaszanie sytuacji, w których jesteście świadkami nagannego zachowania młodzieży i łamania przez nich prawa. Pamiętajmy, że zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich - opuszczanie lekcji, spożywanie alkoholu lub zażywanie innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, to jedne z przejawów demoralizacji, na który powinniśmy reagować i przeciwdziałać temu. To jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec młodego człowieka, będą zależne od decyzji sądu rodzinnego i nieletnich, do którego sprawa zostanie skierowana.

(KWP w Gorzowie / mw)