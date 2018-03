Lublin: Policjanci po pościgu zatrzymali 27-latka, który odpowie za rozbój Data publikacji 21.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Niemcach zatrzymali w bezpośrednim pościgu sprawcę rozboju na 43-latce z Lublina. Okazał się nim 27-letni mieszkaniec Radomia. Sprawca na parkingu jednego z dyskontów z użyciem przemocy wyciągnął kobietę wsiadającą do samochodu z zakupami, po czym odjechał jej autem. Pokrzywdzona ze świadkiem zdarzenia ruszyli za skradzionym pojazdem cały czas informując dyżurnego o kierunku ucieczki. 27-latek trafił do policyjnego aresztu. Teraz będzie odpowiadał w warunkach recydywy, tak więc grozi mu kara nawet do 18 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem na parkingu jednego z dyskontów przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie. Do 43-letniej kobiety wsiadającej z zakupami do auta podbiegł mężczyzną, który używając przemocy wyciągnął ją z auta. Następnie wsiadł do środka i odjechał jej samochodem. Całe zdarzenie widział przypadkowy mężczyzna, który natychmiast podbiegł do pokrzywdzonej i ruszył z nią za sprawcą swoim pojazdem. Mieszkanka Lublina o całym zdarzeniu natychmiast poinformowała dyżurnego, który skierował do działań patrole znajdujące się w pobliżu. Rozbójnik wyjechał poza miasto. W m. Długie, gm. Wólka porzucił skradziony pojazd, następnie kontynuował ucieczkę pieszo w pola i próbował się ukryć w zaroślach. Tam policjanci z Komisariatu Policji w Niemcach zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 27-letni mieszkaniec Radomia. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak ustalili funkcjonariusze mężczyzna w przeszłości był wielokrotnie karany. Odsiadywał kilkuletnie wyroki m.in. za rozboje, kradzieże z włamaniem oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Areszt śledczy opuścił dwa miesiące temu. Teraz będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Dzisiaj z udziałem 27-latka będą wykonywane dalsze czynności procesowe. Następnie zostanie doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Policjanci będą wnioskować o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 18 lat pozbawienia wolności.

