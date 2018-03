Wojewódzki przegląd form artystycznych poświęconych bezpieczeństwu - finał Data publikacji 22.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj 20 i 21 marca 2018 roku, z okazji pierwszych dni wiosny i dnia wagarowicza na sali teatralnej Teatru „Kana” w Szczecinie, odbył się finał wojewódzki, podsumowujący całoroczną pracę młodzieży. Zaprezentowały się zespoły teatralne reprezentujące placówki oświatowe z województwa zachodniopomorskiego. Przedstawiono różne formy artystyczne, od tańca poprzez pantomimę, śpiew, performance, aż do spektaklu teatralnego.

Od trzech lat Policja zachodniopomorska współpracując z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie realizuje wspólny program profilaktyczny pod nazwą „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

Jego ideą jest wskazanie uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia. Celem programu jest nie tylko zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, lecz także przeciwdziałanie innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób. Przez ostatnie trzy lata, Policja i przedstawiciele powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych przeprowadzili szereg zajęć edukacyjnych, w trakcie których rozmawiano z młodzieżą szkolną na temat zagrożenia jakim są dopalacze, alkohol i narkotyki. Lekcje te były wzbogacone materiałami multimedialnymi i zakończyły się pozytywną oceną poruszanych treści przez ich uczestników.



Zajęcia edukacyjne zainspirowały organizatorów do tego aby zapytać młodzież jak postrzega te zagrożenia i jakie według nich mogą być ich źródła. Pytanie to zostało postawione w formie ogłoszonego konkursu.

Przegląd artystycznych form teatralnych został ogłoszony w placówkach oświatowych województwa zachodniopomorskiego. Jego celem była promocja zdrowego stylu życia, bez substancji odurzających, podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, znajomość konsekwencji stosowania substancji szkodliwych ale przede wszystkim aktywizacja samych środowisk szkolnych w działania z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych.



Zadaniem uczestników przeglądu, było przygotowanie dwudziestominutowego występu w dowolnej formie artystycznej, która w sugestywny sposób prezentowała określone cele projektu. Konkurs został podzielony na trzy etapy: szkolny, powiatowy i wojewódzki. W konsekwencji etapu powiatowego zostało wyłonionych szesnaście zespołów ocenianych na etapie wojewódzkim. Każdy reprezentował inny powiat. W sumie w przeglądzie wzięło udział 146 uczniów.

Młodzież, wraz ze swoimi opiekunami bardzo starannie zaprezentowała przygotowane treści. Sytuacje poruszane w ich spektaklach dotyczyły problemów wieku dorastania, braku komunikacji z rodzicami, poszukania autorytetów

i radzenia sobie z silnym wpływem grupy rówieśników.



Czasami motywem przewodnim, niezbędnym do poruszenia treści dotyczących uzależnień były również konflikty w szkole, w domu i brak możliwości poradzenia sobie z problemami wieku dorastania.

Występom towarzyszyła oryginalna muzyka, pokazy multimedialne, dopracowane stroje, choreografia, a także scenografia przygotowana przez uczniów i nauczycieli. Wszystko po to aby w jak najciekawszy sposób pokazać swój własny punkt widzenia na problem dopalaczy i narkotyków wśród swoich rówieśników.

Każdy spektakl został oceniony przez jury w składzie którego byli przedstawiciele organizatorów, a także przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Teatru Kana w Szczecinie i Teatru ‘Krzyk” z Maszewa.

Ocena nie była łatwa. Wszystkie występy miały w sobie cenne treści zarówno pod kątem artystycznym jak i merytorycznym. Jednak jak to bywa w tego typu przedsięwzięciach należało wybrać zwycięzcę. Laureatami wojewódzkiego przeglądu form artystycznych poświęconych przeciwdziałaniu uzależnieniom zostały następujące placówki oświatowe:

Laureaci:

III Miejsce -„Niemy Krzyk”Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu

II Miejsce -„Kurtyna w górę – cała prawda o dopalaczach” Szkoła Podstawowa w Świeminie

I Miejsce - „Warto żyć i sobą być” Szkoła Podstawowa nr 1 z Goleniowa

Wyróżnienia otrzymali uczniowie ze szkół:

SP nr 1 w Chojnie - „Marzenia się spełniają”

SP nr 1 w Barlinku - „Carpe Diem”

SP w Karlinie - „XXXI wiek bez nałogów i uzależnień”



nadkom. Marzana Maćkowiak- Pluta/AG