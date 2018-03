Nietrzeźwy wjechał pod pociąg Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Prawie 1,5 promila alkoholu miał w organizmie kierujący seatem, który wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

21 marca 2018 roku około godziny 15:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie został poinformowany o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Rusiec. Na miejsce pojechali policjanci, którzy ustalili, że kierujący seatem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z lokomotywą spalinową, do której dołączonych było 40 wagonów załadowanych węglem. Przeprowadzone na miejscu badanie stanu trzeźwości wykazało, że maszynista był trzeźwy, natomiast 26-letni kierujący autem miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Mężczyzna z obrażeniami został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. Wszelkie okoliczności zdarzenia wyjaśniają policyjni śledczy. Jak ustalili policjanci, to nie był pierwszy raz kiedy mężczyzna wsiadł za kierownicę po wypiciu alkoholu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Przypominamy, że za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości zgodnie z art. 178a kodeksu karnego grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat.

(KWP w Łodzi / kp)