Policjanci po sygnale od świadka uratowali mieszkankę Ciechocinka

Data publikacji 22.03.2018

Dzięki informacji od świadka i sprawnemu działaniu aleksandrowscy policjanci uratowali mieszkankę Ciechocinka. Kobieta w pewnym momencie zaczęła się dusić, a inhalator, który miała w ręku był pusty. Funkcjonariusze błyskawicznie dotarli wraz z nią do miejsca jej zamieszkania, gdzie znaleźli nowy i na czas podali go potrzebującej.

Wczoraj, 21 marca br. dyżurny aleksandrowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że przed jednym z domów w Ciechocinku przy ul. Warneńczyka znajduje się kobieta i wygląda na zabłąkaną. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazany rejon. Na miejscu okazało się, że z kobietą nie można się porozumieć, bo jest głuchoniema i prawdopodobnie choruje, bo miała przy sobie pusty inhalator. Nagle nieznajoma zaczęła się dusić.

Interweniujący policjanci sierż. Patryk Rzęsa oraz st. post. Weronika Jankowska, nie tracąc ani chwili, poinformowali o zdarzeniu pogotowie ratunkowe, a jednocześnie poprosili kobietę, by wskazała miejsce zamieszkania. Na szczęście mieszkała ona nieopodal, więc szybko dotarli do jej domu, gdzie znaleźli nowy inhalator i podali potrzebującej. Policjanci kontrolowali jej stan do czasu przyjazdu karetki.

Tylko dzięki sygnałowi od świadka i sprawnej interwencji policjantów nie doszło do tragedii.

(KWP w Bydgoszczy / mg)