Podpisanie harmonogramu współdziałania Policji ze Strażą Łowiecką i Strażą Rybacką na rok 2018

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podpisany został harmonogram współdziałania dolnośląskiej Policji ze Strażą Łowiecką i Strażą Rybacką na rok 2018. Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę służb na rzecz bezpieczeństwa.

Wczoraj we Wrocławiu odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – nadinsp. Tomasza Trawińskiego z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Łowieckiej – Maciejem Sycianko oraz Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej – Bartoszem Kazimierczakiem. Podczas spotkania podsumowano efekty dotychczasowej współpracy służb na rzecz bezpieczeństwa oraz omówiono zamierzenia zaplanowane do realizacji.

Kulminacyjnym momentem wizyty przedstawicieli służb było podpisanie ramowego harmonogramu współdziałania pomiędzy dolnośląską Policją, a Państwową Strażą Łowiecką i Państwową Strażą Rybacką na rok 2018.

(KWP we Wrocławiu / kp)