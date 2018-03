Zatrzymani za usiłowanie kradzieży z włamaniem Data publikacji 22.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W Białymstoku zatrzymano trzy osoby podejrzane o usiłowanie kradzieży z włamaniem do bankomatu, które miało miejsce pod koniec stycznia 2018 r. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty – przyznali się do winy. Teraz za swój czyn odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu białostockiej Komendy Miejskiej zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o usiłowanie kradzieży z włamaniem do bankomatu.

Do przestępstwa doszło pod koniec stycznia 2018 roku na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. Tuż przed godziną 2:00 nad ranem, trzech mężczyzn podeszło do bankomatu. Mieli przy sobie łomy. Najpierw podważyli drzwi bankomatu, a następnie odgięli osłonę maszyny. Dostali się do sejfu - próbowali go otworzyć, jednak nie udało im się to.

Policjanci zajmujący się tą sprawą, ustalili tożsamość podejrzanych. W minioną środę zatrzymano trzech mężczyn – mieszkańców Białegostoku. 22, 23 i 39-latek usłyszeli już zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Cała trójka przyznała się do winy. Za swoje postępowanie odpowiedzą przed sądem. Za to przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku/ab)