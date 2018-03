Zgrupowanie reprezentacji polskiej Policji kobiet i mężczyzn w piłce nożnej Data publikacji 22.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W dniach 13 – 16 marca 2018 roku w Muszynie odbyło się zgrupowanie reprezentacji polskiej Policji kobiet i mężczyzn w piłce nożnej, w którym udział wzięło 16 funkcjonariuszek i 24 funkcjonariuszy Policji. Zawodniczki i zawodnicy przez trzy dni ciężko trenowali na obiektach sportowych w Muszynie, Złockiem i Powroźniku.

W zgrupowaniu udział wzięły zawodniczki z Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i zawodnicy z Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Zgrupowanie rozpoczęło się we wtorek, 13.03.br., wieczorem. Po przyjeździe do Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego PZN „Nestor” w Muszynie, uczestnicy obozu wyszli na pierwszy trening, podczas którego trenerzy przyglądali się nowym zawodnikom, chcącym dołączyć do reprezentacji.

Wszystkie zaplanowane treningi miały na celu wypracowanie schematów taktycznych i wpajanie profesjonalnego, zespołowego rozgrywania stałych fragmentów gry, umożliwiających podjęcie rywalizacji na boisku. Zgrywanie poszczególnych formacji ofensywnych i defensywnych, które jako stałe elementy są wykorzystywane podczas każdego meczu jest bardzo ważne, szczególnie biorąc pod uwagę podnoszący się z roku na rok poziom piłkarskich reprezentacji służb mundurowych. Profesjonalizm, skuteczność oraz technika zawodniczek i zawodników reprezentacji stanowi ogromne przełożenie na osiągane wyniki.

Piłka nożna dla środowiska policyjnego odgrywa istotne znaczenie, popularyzuje sport i zacieśnia relacje pomiędzy funkcjonariuszami Policji. Dla policjantek i policjantów na pierwszym miejscu jest służba, a dopiero po niej rozwijanie sportowych pasji. Dlatego policjantki i policjanci, którzy chcą grać w reprezentacji polskiej Policji, muszą wykazywać profesjonalizm i zaangażowanie podczas gry w piłkę nożną, ale również, co istotne osiągać bardzo dobre wyniki w codziennej służbie, wzorowo realizując postawione przed nimi zadania.

Głównym celem zgrupowania było wyłonienie podstawowego składu obydwu reprezentacji, który będzie reprezentował polską Policję podczas nadchodzących turniejów piłkarskich. Już w maju br. reprezentacja polskiej Policji mężczyzn w piłce nożnej zmierzy się w rozgrywkach w ramach Pucharu Świata Służb Mundurowych w Tarragonie (Hiszpania). Natomiast zarówno reprezentacja kobiet, jak i mężczyzn weźmie udział w 36. Światowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn Policyjnych w Holandii. Spotkanie miało także na celu przygotowanie do lipcowego międzypaństwowego meczu kobiet oraz mężczyzn z okazji 99. rocznicy powstania Policji na obiekcie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola".

Na zakończenie obozu rozegrane zostały mecze o puchar Komendanta Głównego Policji. W kategorii mężczyzn kadra polskiej Policji zremisowała z drużyną Poprad Muszyna (3:3). Natomiast w kategorii kobiet, reprezentantki polskiej Policji, podzielone na dwie drużyny rozegrały między sobą emocjonujący mecz.

15 marca br. odbyło się podsumowujące spotkanie, podczas którego wyłoniono najlepszą zawodniczkę zgrupowania - sierż. Malwina Mazur oraz najlepszego zawodnika - sierż. Łukasz Pierzyński. Honorowym gościem spotkania był Pan Michał Jasnosz – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który pogratulował wszystkim zawodniczkom i zawodnikom oraz życzył im sukcesów, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

(Gabinet KGP/ mw)