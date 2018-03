JEDEN CEL, WSPÓLNE DOBRO – DZIAŁANIA ZGRYWAJĄCE ODDZIAŁY PREWENCJI Data publikacji 22.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Sezon imprez masowych, sportowych i okolicznościowych zbliża się wielkimi krokami. O ich bezpieczny przebieg będą dbały lubuskie oddziały prewencji, które w czwartek (22 marca) doskonaliły swoje umiejętności na płycie lotniska w Babimoście. Kilkugodzinne szkolenie dla mundurowych z Nieetatowych Oddziałów Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji koordynował Sztab Policji KWP w Gorzowie Wlkp.

To duże wydarzenie dla garnizonu lubuskiego. W jednym miejscu można było zobaczyć prawie wszystkich policjantów pionu prewencyjnego wraz z kierownictwem Lubuskiej Policji. Policjanci, którzy brali udział w szkoleniu, na co dzień pełnią służbę patrolową, jako dzielnicowi czy przewodnicy psów służbowych. W czwartek (22 marca) postawiono przed nimi trochę inne zadanie. Pod batutą Dowódcy Nieetatowych Oddziałów Policji KWP w Gorzowie Wlkp., nadkom. Damiana Zielińskiego i jego zastępcy podkom. Dariusza Haszczyca sprawdzali się oni w szykach zwartych, razem z doskonałymi w tej dziedzinie funkcjonariuszami Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. Ćwiczenie to było idealną okazją do zrealizowania w praktyce założonych celów szkoleniowych. Lotnisko w Babimoście stało się w czwartek policyjnym poligonem, gdzie symulowano zabezpieczenie przejazdu kibiców, alarmowe poderwanie policjantów oraz sprawdzano poprzez użycie sprzęt taki jak broń gładkolufową czy granaty. Elementy te mają pomóc skuteczniej działać w sytuacji zagrożenia, a co za tym idzie wpływać na bezpieczeństwo obywateli. Ważnym i nieodzownym aspektem tego typu spotkań jest integracja, która powoduje, że policjanci poznają siebie bliżej, co przekłada się na większą motywacje w działaniu.

Źródło: mł. asp. Paweł Frąckiewicz

Sztab Policji KWP w Gorzowie Wlkp.

Foto/video: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.