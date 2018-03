Uderzenie w nielegalny hazard Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymanie 22 podejrzanych, zlikwidowanie czterech lokali z nielegalnymi maszynami do gier o niskich wygranych oraz zabezpieczenie łącznie 31 takich maszyn, to wynik śledztwa prowadzonego przez policjantów z Zarządu w Warszawie CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. W działaniach wzięli udział również funkcjonariusze z mazowieckiej IAS, KSP, KMP w Siedlcach oraz SG.

Śledczy wpadli na trop grupy działającej wbrew przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wykazały, iż członkowie grupy organizowali i prowadzili gry na automatach na terenie niemal całego kraju, bez posiadania stosownych zezwoleń w lokalach, nie będących kasynami.

Działania zostały przeprowadzone w dniach 20-22 marca 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Wówczas to, ponad 150 funkcjonariuszy warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, wspieranych przez funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Hrebennem zatrzymało i doprowadziło do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach 22 osoby. Jak się okazało jednym z zatrzymanych był 32-latek poszukiwany listem gończym, w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

Podczas realizacji w Warszawie i w Siedlcach zlikwidowano cztery lokale z nielegalnymi maszynami do gier o niskich wygranych. W wyniku przeszukań mieszkań zajmowanych przez podejrzanych oraz lokali z automatami do gier zabezpieczono materiały dowodowe, a także 31 maszyn do gier. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono luksusowe samochody, zegarki oraz pieniądze.

W Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach zatrzymanym przedstawiono zarzuty uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego organizowania i prowadzenia gier na automatach oraz prania pieniędzy. Sąd Rejonowy w Siedlicach na chwilę obecną zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 2 podejrzanych, pozostali zostali objęci m.in. dozorami policyjnymi, zakazami kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazami opuszczania kraju.

Było to kolejne uderzenie warszawskiego CBŚP i KAS w nielegalną działalność hazardową. Do tej pory w śledztwie zarzutami objęto 45 osób i zabezpieczono ponad 350 automatów do gier hazardowych. Śledczy zapowiadają, że to nie koniec sprawy, w której cały czas wykonywane są czynności.