Międzywojewódzkie działania „Kaskadowy pomiar prędkości” Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na drogach województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego policjanci realizują wspólne działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Kontrole prowadzone są na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości.

Jak pokazują analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przekraczanie dozwolonej prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych, dlatego też, w dniach 22-23 marca realizowane są działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. W akcję prowadzoną przez kujawsko-pomorskich policjantów włączyli się również funkcjonariusze z województwa wielkopolskiego. Wspólne działania międzywojewódzkie są realizowane na drogach krajowych nr 5,10,15. W naszym województwie, na wybranych trasach, tego typu kontrole policjanci prowadzą od 6.00 i będzie można spotkać tak rozstawione patrole aż do 22.00. Natomiast na drogach województwa wielkopolskiego działania będą realizowane w godzinach 7.00 - 9.00 i 16.00 - 18.00. Głównym ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości oraz eliminowanie z dróg „piratów drogowych”.

Miejsca statyczne kontroli prędkości, wystawione kaskadowo, wyznaczone zostały w oparciu o analizę zdarzeń drogowych oraz natężenie ruchu. Podczas policyjnych działań mundurowi będą czuwali nad stosowaniem się uczestników ruchu do obowiązujących przepisów oraz zasad drogowych, będą sprawdzali prędkość z jaką poruszają się kierowcy, kontrolowali ich stan trzeźwości, stan techniczny pojazdów oraz wymagane dokumenty. Policjanci ruchu drogowego wykorzystują do działań dostępne urządzenia do pomiaru prędkości, w tym również pojazdy wyposażone w wideorejestrator.

Prowadzone działania ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa podróżujących oraz zminimalizowanie wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość.

Apelujemy do kierujących o ostrożną i rozważną jazdę, a także dostosowanie prędkości do zmieniających się i trudnych warunków. Pamiętajmy rozsądek oraz przestrzeganie zasad prawa o ruchu drogowym mają wpływ na bezpieczeństwo na drogach.