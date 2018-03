Policyjne zabezpieczenie meczu Polska – Anglia Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Ponad 150 policjantów pilnowało porządku podczas meczu piłki nożnej pomiędzy młodzieżowymi drużynami Polski i Anglii. Na trybunach pojawiła się rekordowa liczba około 15 tysięcy kibiców. Mundurowi czuwali nad bezpieczeństwem nie tylko wokół stadionu, ale i w całym mieście.

Wczoraj (22.03.2018r.) na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej rozegrany został mecz piłki nożnej pomiędzy młodzieżowymi drużynami Polski i Anglii. Na trybunach pojawiła się rekordowa liczba około 15 tysięcy kibiców.

Bezpieczeństwa mieszkańców i kibiców pilnowało ponad 150 policjantów: z Bielska-Białej, bielskiego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, policyjni spottersi oraz strażnicy miejscy. Mundurowi z prewencji, ruchu drogowego i kryminalni obecni byli w całym mieście. Nadzorowali trasy dojazdowe i okolice widowiska sportowego. Dbali, by każdy z uczestników meczu bez przeszkód dotarł na stadion, a potem równie bezpiecznie wrócił do domu. Spotkanie przebiegło spokojnie. Nie doszło do poważniejszych incydentów czy zakłócenia spokoju.

(KWP w Bielsku-Białej/ab)

Zabezpieczenie meczu

Zabezpieczenie meczu

Zabezpieczenie meczu



Zabezpieczenie meczu

Zabezpieczenie meczu

Zabezpieczenie meczu



Zabezpieczenie meczu

Zabezpieczenie meczu

Zabezpieczenie meczu



Zabezpieczenie meczu

Zabezpieczenie meczu

Zabezpieczenie meczu



Zabezpieczenie meczu

Zabezpieczenie meczu