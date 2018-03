Kobieta podziękowała dzielnicowemu za pomoc jej ojcu Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Iłży pomógł starszemu mężczyźnie, który mieszka sam i nie miał siły napalić w piecu. Gdy temperatura spadła i zrobiło się w mieszkaniu bardzo zimno, chory mężczyzna leżał sam w nieogrzewanym domu. Za skuteczną pomoc podziękowała policjantowi córka seniora.

Do Komisariatu Policji w Iłży wpłynęły podziękowania dla dzielnicowego od córki starszego mężczyzny. Kilka tygodni temu dzielnicowego z Iłży zaniepokoił fakt, że starszy i samotnie mieszkający mężczyzna w miejscowości Seredzice od kilku dni nie dawał znaku życia. Nie widzieli go sąsiedzi, a gdy temperatura powietrza mocno spadła, z komina domu nie wydobywał się dym. Policjant, pomimo zamkniętych drzwi wszedł do środka i okazało, że jego obawy były słuszne. 90-letni mężczyzna, chory leżał w nieogrzewanym domu. Dzielnicowy nie tylko pomógł seniorowi, ale zaangażował też sasiadów. Wszyscy wspólnie udzielili mężczyźnie pomocy, a policjant m.in. przyniósł staruszkowi opał i napalił w piecu.

Funkcjonariusz nie informował o tym zajściu, a jego przełożeni dowiedzieli się o fakcie od mieszkańców Sieredzic oraz po podziękowaniach od córki starszego mężczyzny. Dzielnicowy nadal odwiedza 90-latka i sprawdza czy niczego mu nie brakuje.

Apelujemy o reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997, by uratować czyjeś życie.

Autor: Justyna Leszczyńska/AC