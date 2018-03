Narada służbowa dotycząca realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie garnizonu dolnośląskiego, to temat spotkania zorganizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Dariusz Wesołowski oraz zaproszeni goście: koordynator krajowy KMZB - mł. insp. Dariusz Prządka, radca Biura Prewencji KGP - nadkom. Andrzej Trelka, finaliści konkursu „Najpopularniejszy Dzielnicowy Dolnego Śląska” oraz wojewódzki koordynator KMZB - kom. Marcin Wodziński.

We Wrocławiu odbyła się narada służbowa koordynatorów Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa garnizonu dolnośląskiego. Organizatorem spotkania był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Dariusz Wesołowski oraz zaproszeni goście: koordynator krajowy KMZB - mł. insp. Dariusz Prządka, radca Biura Prewencji KGP nadkom. Andrzej Trelka, finaliści konkursu „Najpopularniejszy Dzielnicowy Dolnego Śląska” oraz wojewódzki koordynator KMZB kom. Marcin Wodziński.

Narada służbowa adresowana była do funkcjonariuszy nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie dolnośląskim. Podczas szkolenia omówiono regulacje prawne, poruszono tematykę usprawnienia obsługi zgłoszeń dotyczących zagrożeń zaznaczonych przez mieszkańców w aplikacji internetowej. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć wiedzę i umiejętności, a także wymienić się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na podstawie popularności narzędzia wprowadzonego we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii można stwierdzić, że jest ono rozwiązaniem nowoczesnym i potrzebnym społeczeństwu.

W województwie dolnośląskim program ten wprowadzono 5 października 2016 r.

(KWP we Wrocławiu/ab)