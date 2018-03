Zostań jednym z nas! Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Międzyrzeccy i Nowosolscy policjanci podczas Targów Edukacji i Pracy oraz Policyjnego Dnia Przedsiębiorczości promowali zawód policjanta. Uczniowie mogli się zapoznać z bogatą ofertą edukacyjną oraz dowiedzieć, jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji do Policji. Mieli także okazję przyjrzeć się pracy policjantów z bliska.

Policjanci uczestniczyli w Targach Edukacji i Pracy. Organizatorem targów byli m.in. Młodzieżowe Centrum Kariery w Międzyrzeczu i Starostwo Powiatowe i Ochotnicze Hufce Pracy. Celem przedsięwzięcia było przedstawienie młodzieży ofert pracy oraz możliwości edukacyjnych po ukończeniu gimnazjów i szkół średnich. Na targach było wielu wystawców oprócz szkół średnich z naszego regionu, były również uczelnie wyższe. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych, w tym również Policji. Policjanci oraz pracownicy Policji przygotowali dla zainteresowanych służbą szczegółowe ulotki przedstawiające zasady doboru do Policji, etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz warunki pracy i szeroką ofertę możliwości rozwoju zawodowego. Stoisko policyjne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Młodzież zadawała bardzo dużo pytań związanych z samą służbą w Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Wielu z młodych ludzi zadeklarowało złożenie niezbędnych dokumentów zaraz po egzaminie maturalnym i otrzymaniu świadectwa.

Kolejne targi edukacji i pracy zaplanowane są na 12 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie. Tam również nie zabraknie stoiska policyjnego. Mundurowi odpowiadać będą na pytania związane z doborem do Policji oraz mówić o ofercie ciekawej i satysfakcjonującej pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

Źródło: asp. Justyna Łętowska

KPP w Międzyrzeczu

Program „Dzień Przedsiębiorczości", ma na celu pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji przy planowaniu dalszej drogi edukacyjnej .W tym tygodniu nowosolską komendę odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Nowej Soli oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli. Uczniowie mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o zawodzie policjanta i poznać jego specyfikę. Program odzwierciedlił młodym ludziom konieczność dostosowywania się do zmiennych warunków pracy jakie mają miejsce podczas służby w Policji. Uczniowie dowiedzieli się również jakie są warunki przyjęcia do służby, wymagane wykształcenie, umiejętności i predyspozycje, które są niezbędne w pracy policjanta. Nowosolscy funkcjonariusze zachęcają młodzież do wstąpienia do Policji. Prowadzą liczne pogadanki w szkołach ponadgimnazjalnych, opowiadając o zawodzie policjanta. Szczegółowo informują zainteresowanych o poszczególnych szczeblach rekrutacji. Omawiają, jakie wymagania muszą spełniać przyszli kandydaci do pracy w Policji oraz czym zajmują się funkcjonariusze w poszczególnych wydziałach. Dużym zainteresowaniem cieszy się film, przedstawiający policjantów, podczas różnych niebezpiecznych działań służbowych. Zawód policjanta to wyzwania, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Wszystko w trosce o to, aby jeszcze skuteczniej ukierunkować specjalistyczne kształcenie uczniów lubuskich klas policyjnych, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji. Istotnym obszarem, szczegółowo omówionym na spotkaniu był ten związany z prawidłowym kierowaniem rozwojem młodzieży zainteresowanej służbą w Policji. Wówczas uczniowie z pełnym przekonaniem dokonują swych zawodowych wyborów i są lepiej przygotowani do pełnienia policyjnej służby.

Źródło: st. sierż. Justyna Sęczkowska

KPP w Nowej Soli