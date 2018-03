Uprawa konopii zlikwidowana. Na rynek nie trafi ponad 14.5 tys. porcji narkotyków Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci zatrzymali 19-latka podejrzanego o przestępstwa narkotykowe oraz handel nielegalnym tytoniem. W mieszkaniu podejrzanego funkcjonariusze znaleźli profesjonalną uprawę konopi indyjskich. Zatrzymano ponad 60 krzaków konopi i 300 kilogramów tytoniu. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.

Kryminalni z Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec zatrzymali młodego mężczyznę podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. Według informacji, 19-latek przechowywał w mieszkaniu duże ilości środków odurzających oraz nielegalny tytoń. Zajmować się miał też ich rozprowadzaniem.

W trakcie przeszukania w mieszkaniu podejrzanego, policjanci znaleźli profesjonalną uprawę konopii indyjskich. Zatrzymano ponad 60 krzaków konopii i 300 kilogramów tytoniu. 19-latek trafił do policyjnego aresztu.

Obecnie sprawa jest wyjaśniania – funkcjonariusze sprawdzają też czy mężczyzna zajmował się rozprowadzaniem nielegalnych substancji. Policyjni specjaliści ustalili, że z plantacji można było uzyskać około 14.5 tysiąca porcji marihuany.

O dalszym losie zatrzymanego zadecyduje sąd. Przypomnijmy, że uprawa konopi indyjskich zagrożona jest karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Za handel narkotykami grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Gdy w grę wchodzi tzw. znaczna ilość narkotyków, kara może zostać wydłużona nawet do 12 lat.

(KWP we Wrocławiu/ab)

uprawa konopi indyjskich

uprawa konopi indyjskich

uprawa konopi indyjskich



uprawa konopi indyjskich

uprawa konopi indyjskich

uprawa konopi indyjskich