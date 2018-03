Policjanci z Gdańska zabezpieczyli ponad 11 kg narkotyków Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali sześć osób podejrzewanych wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Funkcjonariusze ujawnili łącznie ponad 11 kg marihuany o czarnorynkowej wartości przekraczającej 450 tys. zł. Sześć zatrzymanych osób trafiło do policyjnego aresztu.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w ostatnim czasie przeprowadzili na terenie miasta kolejne działania wymierzone w osoby zajmujące się przestępczością narkotykową. Efektem czynności operacyjnych zrealizowanych przez policjantów było zatrzymanie czterech mężczyzn w wieku 24 i 26 lat oraz dwóch kobiet w wieku 24 i 27 lat podejrzewanych m.in. o posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Zatrzymane przez policjantów osoby były od pewnego czasu w zainteresowaniu policjantów.



Do pierwszego z zatrzymań doszło 21 marca podczas kontroli drogowej dwóch mężczyzn jadących samochodem. Okazało się, że w samochodzie którym podróżowało dwóch 24-latków policjanci podczas przeszukania znaleźli karton z ponad kilogramem marihuany. Ponadto pasażer samochodu miał ukryte w bieliźnie jeszcze kilka porcji tego narkotyku. Mężczyźni zostali zatrzymani, a narkotyki zostały zabezpieczone do badań.



Policjanci dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska osób związanych z przestępczością narkotykową jeszcze tego samego dnia zatrzymali do tej sprawy kolejne osoby. Kryminalni weszli do jednego z budynków na terenie miasta tam zatrzymali 27-letnią kobietę oraz 26-letniego mężczyznę, a w pomieszczeniu w którym przebywali znaleźli w sumie 10 kilogramów suszu roślinnego, który był zapakowany w kartony. Policjanci zabezpieczyli narkotyki i przekazali je do badań biegłemu z zakresu chemii, który wydał opinię, że jest to blisko 11 tysięcy porcji środka odurzającego o wartości przekraczającej 450 tys. złotych. Obecnie funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają okoliczności tej sprawy, ustalając między innymi źródło pochodzenia zabezpieczonych środków odurzających Dodatkowo w trakcie przeszukania pomieszczeń policjanci zabezpieczyli laptopy, telefony komórkowe oraz 18 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar.



Do kolejnych zatrzymań osób mających związek ze sprawą doszło na ulicach miasta policjanci z wydziału narkotykowego zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn jadących bmw. Wszystkie zatrzymane osoby trafiły do policyjnego aresztu, wczoraj jeden z zatrzymanych mężczyzn usłyszał już zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków oraz uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających, sąd zastosował wobec niego areszt. Kolejne dwie osoby dzisiaj policjanci doprowadza przed oblicze prokuratora, który na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego postawi zatrzymanym te same zarzuty i złoży kolejne wnioski o tymczasowe aresztowanie tych osób.



Według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat, udzielanie oraz posiadanie znacznych ilości środków odurzających zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

(KWP w Gdańsku / kp)