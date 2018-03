Kolejny sprawca wywołania fałszywego alarmu w rękach policjantów Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Kryminalni z komendy miejskiej ustalili tożsamość i zatrzymali mężczyznę, który kilka dni temu wywołał fałszywy alarm bombowy. 25-letni mieszkaniec Sandomierza zadzwonił do sekretariatu jednego z gdańskich sądów z informacją, że w budynku jest bomba, która zaraz eksploduje. Po dokładnym sprawdzeniu pomieszczeń sądu oraz pobliskiego terenu okazało się, że alarm był fałszywy. Mężczyzna w prokuraturze usłyszał już zarzuty. Sąd aresztował 25-latka, któremu grozi kara do 8 lat więzienia.

15.03.br., policjanci otrzymali zgłoszenia o podłożeniu bomby w budynku gdańskiego sądu. Nieznany wówczas sprawca zadzwonił do sekretariatu instytucji i poinformował, że na terenie budynku podłożony jest ładunek wybuchowy. Oficer dyżurny po uzyskaniu takiego zgłoszenia, na miejsce od razu skierowano policjantów referatu interwencyjnego, grupę dochodzeniowo- śledczą, policyjnych pirotechników, przewodnika z psem do wykrywania materiałów wybuchowych. Obiekt został zamknięty, a funkcjonariusze z komendy miejskiej, szczegółowo sprawdzali wszystkie pomieszczenia oraz okolice budynku. Po sprawdzeniu pomieszczeń sądu okazało się, że informacja, którą przekazał zgłaszający, była nieprawdziwa. W tym czasie kryminalni z komendy miejskiej ustalali skąd i kto zadzwonił do sekretariatu sądu i rozpoczęli poszukiwania sprawcy fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu. Wynikiem ich pracy operacyjnej było zatrzymanie 25- letniego mieszkańca Sandomierza. Mężczyzna na widok mundurowych nie krył zaskoczenia. Policjantom nie potrafił wyjaśnić dlaczego zadzwonił z informacją o ładunku wybuchowym.

Teraz mężczyzna poniesie konsekwencje swojego czynu. Wczoraj, 22.03.br., prokurator przedstawił 25-latkowi zarzut wywołania fałszywego alarmu bombowego, a sąd na jego wniosek aresztował 25 latka na 3 miesiące. Za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Sąd może również obciążyć sprawcę kosztami akcji. Ponadto mężczyzna był poszukiwany nakazem doprowadzenia do aresztu w celu odbycia kary pozbawienia wolności za inne przestępstwa.

(KWP w Gdańsku / mw)