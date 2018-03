„Twoje działania mogą uratować życie” - międzynarodowa konferencja na temat samobójstw Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj 22 marca 2018r., w Centrum Kształcenia Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, odbył się I Kongres Suicydologiczny- międzynarodowa konferencja na temat samobójstw w Polsce. To wydarzenie zgromadziło przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej w Polsce oraz międzynarodowych i krajowych ekspertów. NIE ZABRAKŁO POLICJI.

W Polsce około 6 tysięcy osób rocznie odbiera sobie życie. Wartym podkreślenia jest fakt że w wyniku zamachów samobójczych ginie więcej ludzi, niż w wypadkach drogowych. W 2017 roku samobójstwo popełniły 5273 osoby, natomiast w wypadkach drogowych zginęło 2797 osób.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy walczyć z tym problemem.

Podczas kongresu nie zabrakło Policji, którą reprezentowali przedstawiciele Komendy Głównej Policji z Dyrektorem Biura Prewencji insp. Dariuszem Minkiewiczem na czele, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka oraz Komendanci Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu łódzkiego.

Miłym akcentem podczas konferencji były podziękowania za współpracę w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi złożone na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosława Rybki. Podziękowania skierowano do funkcjonariuszki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, mł. asp. Anny Kornackiej.

Policjantka jest Koordynatorką Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym - zwłaszcza wśród młodzieży. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w pracach Grupy ds. Rejestracji Zachowań Samobójczych w Polsce działającej w ramach Zespołu Roboczego do spraw Prewencji Samobójstw i Depresji powołanego przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Mł. aasp. Anna Koronacka zawsze służy pomocą i trafną radą.

Podziękowania wręczyła Pani prof. Agnieszka Gmitrowicz Przewodnicząca Zespołu Roboczego do spraw Prewencji Samobójstw i Depresji, Kierownik I Katedry Psychiatrii Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej.

Organizatorami Kongresu byli: Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne i Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Uczelnia Łazarskiego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Patronat medialny sprawowała Polska Agencja Prasowa oraz Serwis Zdrowie.

(KWP w Łodzi/ab)