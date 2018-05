Przesłuchania pseudokibiców trwały do późnych godzin Data publikacji 23.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj (22.05) toruński sąd wydał wyroki w stosunku do 63 mężczyzn zatrzymanych po meczu piłki nożnej. Sąd zdecydował m.in. o zakazach wstępu na imprezy masowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez kadrę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 2 lat.

Niektórych skazał na kary ograniczenia wolności z nakazem wykonywania prac społecznych. W stosunku do części oskarżonych zastosował po kilka tysięcy złotych grzywny.

Wczoraj (22.05) do późnych godzin nocnych trwały posiedzenia w Sądzie Rejonowym w Toruniu w sprawie naruszenia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Policjanci konwojowali do Torunia zatrzymanych z policyjnych aresztów z Bydgoszczy, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. Wszyscy mężczyźni zostali doprowadzeni przez policjantów do toruńskiego sądu. Tam usłyszeli decyzję sądu w ich sprawie.

Sędziowie po przeanalizowaniu materiału zgromadzonego przez policjantów i prokuratorów zdecydowali, że wszyscy otrzymali zakaz wstępu na imprezy masowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez kadrę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres 2 lat.

Część z oskarżonych została skazana na ograniczenie wolności od 4 do 6 miesięcy z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazane przez Sąd w wymiarze od 20 do 30 godzin miesięcznie. W stosunku do części oskarżonych sąd zastosował grzywnę po kilka tysięcy złotych. Nieliczni mają do zapłacenia kilkaset złotych nawiązki na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w Warszawie lub koszty sądowe.

Przypomnijmy: w niedzielę (20.05.18) około godziny 16:30 na stadionie miejskim w Toruniu przy ul. Bema doszło do naruszenia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Kilkudziesięcioosobowa grupa kibiców wdarła się na teren obiektu w trakcie trwania imprezy masowej o podwyższonym ryzyku - meczu piłki nożnej III ligi pomiędzy zespołami Elany Toruń i Górnika Konin.

W trakcie oczekiwania na wejście na stadion kibice klubu z Konina przełamali siłowo bramę boczną i wtargnęli na obiekt. Część z nich była zamaskowana. Wówczas na prośbę organizatora na stadion zostały wprowadzone siły policyjne.

Osoby, które wtargnęły zostały zatrzymane przez policjantów. Część z nich została zatrzymana na gorącym uczynku, a kolejni po analizie materiału z monitoringu przeprowadzonej przez policjantów.

Łącznie policjanci zatrzymali 64 mężczyzn. Najmłodszy ma 16 lat, a najstarszy z zatrzymanych 41 lat. Wszyscy mężczyźni trafili do policyjnych aresztów w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu. W poniedziałek (21.05) rozpoczęły się pierwsze przesłuchania z ich udziałem.

Wszyscy usłyszeli zarzuty wdarcia się na teren obiektu w czasie trwania imprezy sportowej o charakterze masowym czego dokonali w warunkach chuligańskich.