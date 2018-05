Zatrzymani notariusze - członkowie trójmiejskiej mafii mieszkaniowej Data publikacji 23.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej po wielomiesięcznym, intensywnym śledztwie prowadzonym w sprawie dokonania szeregu oszustw polegających na wyłudzaniu mieszkań w zamian za udzielanie pożyczek, dzisiaj tj. 23 maja zatrzymali 5 notariuszy ściśle powiązanych z ta sprawą. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku od dwóch lat pracowali nad sprawą kilkuset oszustw polegających na wyłudzaniu od pokrzywdzonych ich mieszkań. Sprawcy za udzieloną pożyczkę żądali podpisania umowy kupna – sprzedaży lokalu, którego właścicielami byli pożyczkobiorcy. Umowy podpisywane były w obecności notariuszy i przez nich potwierdzane jako zgodne z prawem. Do przestępstw dochodziło na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie województwa pomorskiego. Skutkiem tych działań było przejmowanie lokali przez sprawców.



Z uwagi na zawiły charakter postępowania, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, w maju 2016 roku powołał specjalną grupę policjantów różnych wydziałów specjalizujących się w zwalczaniu tego typu przestępczości.



Pod koniec maja 2017 roku, na terenie Trójmiasta zatrzymano 15 osób (zarówno pożyczkodawców, jak i pośredników) uczestniczących w całym procederze. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów min. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.



Szeroko zakrojone czynności pozwoliły na zebranie materiału dowodowego, który pozwolił na ustalenie rzeczywistej roli notariuszy w całym procederze.



Funkcjonariusze na terenie Trójmiasta i okolicznych miejscowości przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych notariuszy. W toku czynności zabezpieczono szereg przedmiotów takich jak: komputery, nośniki pamięci, dokumentację bankowa, akty notarialne oraz umowy pożyczek i inne dokumenty, które mogą stanowić dowód popełnienia przestępstwa. Całość zostanie niezwłocznie poddana analizie i przekazana do dalszych badań biegłym sądowym.



Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim zatrzymanym łącznie 120 zarzutów przekroczenia uprawnień w związku z pełnioną funkcją w celu uzyskania korzyści majątkowej oraz pomocnictwa innym osobom do doprowadzenia kilkuset pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci nieruchomości.



Sprawa ma charakter rozwojowy. Na dalszym etapie postępowania analizie poddane zostanie dalsze kilkadziesiąt aktów notarialnych, które mogą ujawnić kolejnych pokrzywdzonych przez tzw. „trójmiejską mafię mieszkaniową”.



W chwili obecnej w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku trwają czynności z zatrzymanymi.

(KWP w Gdańsku / kp)