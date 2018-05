Ślubowali na Sztandar – Nowi funkcjonariusze zasilili Lubuską Policję Data publikacji 23.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuska Policja zasiliła swe szeregi nowymi funkcjonariuszami, którzy w środę (23 maja) złożyli uroczyste ślubowanie. Była to wyniosła chwila zarówno dla nowych policjantów, jak i ich rodzin obecnych na miejscu tego wyjątkowego wydarzenia. Podczas uroczystości ślubowania wyróżniono także doświadczonych policjantów, którzy w swojej służbie wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem.

W środę (23 lutego) nowo przyjęci policjanci, powtarzając słowa roty, złożyli uroczyste ślubowanie. Już niebawem adepci na kilkumiesięczne szkolenie trafią do szkoły Policji, gdzie poznają tajniki policyjnej służby. Następnie czeka ich jeszcze proces adaptacyjny w określonych jednostkach Policji i w reszcie służba w swojej macierzystej komendzie. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do służby na ulicy, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym, narażając przy tym niejednokrotnie swoje życie.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódce – podinsp. Dariusza Maciejewskiego, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wielkopolskim – insp. Jarosławowi Janiakowi. Następnie szef lubuskich policjantów zwrócił się do nowych policjantów słowami: „Dziś w obecności nas wszystkich wypowiecie słowa roty ślubowania, zobowiązując się strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Służba w Policji jest szczególna, nie jest to zawód jak każdy inny. To powołanie, gdzie poprzez swoje działania i aktywność będziecie w sposób bardzo rzeczywisty wpływać na poprawę życia innych ludzi. Życzę Wam, abyście w swojej służbie, za dobrze wykonaną pracę często słyszeli słowo dziękuję”.

Kilka słów do nowo przyjętych policjantów skierował także Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Roman Sondej. W imieniu Wojewody Lubuskiego pogratulował on adeptom przebrnięcia przez procedurę rekrutacyjną oraz podkreślił jak trudne czeka ich teraz zadanie, jakim jest podtrzymywanie wysokiego poziomu pracy lubuskich policjantów, na który przez wiele lat pracowali ich starsi koledzy. Zwrócił się także do rodzin nowych policjantów z prośbą o wspieranie ich podczas całej policyjnej misji, która jest piękna ale i niezwykle trudna.

Duchowego wsparcia jak zawsze udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ks. kanonik Jerzy Piasecki. Uroczystość ślubowania była idealną okazją do nagrodzenia wielu lubuskich policjantów za trud, profesjonalizm i zaangażowanie wkładane w codzienną służbę. Listy gratulacyjne wyróżnionym funkcjonariuszom wręczyli insp. Jarosław Janiak oraz Pan Roman Sondej.

Nowo przyjętym policjantom życzymy powodzenia w nadchodzącej służbie, a wyróżnionym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy sukcesów!

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek

Foto: nadkom. Marcin Maludy

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.