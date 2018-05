Policjanci rozbili grupę podejrzaną o włamania i kradzieże Data publikacji 24.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Łącznie ponad 30 zarzutów kradzieży i kradzieży z włamaniem usłyszało 4 mieszkańców województwa śląskiego. Mężczyźni w wieku od 18 do 41 lat za cel obrali sobie duże supermarkety. Zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Ich łupem padały głównie papierosy. Poszkodowani swoje straty oszacowali na blisko 200 000 złotych.

W połowie 2017 roku na terenie Opola jak i sąsiednich województw doszło do kilku włamań do dużych supermarketów. We wszystkich przypadkach sprawcy działali podobnie.

Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Policjanci sprawdzili wszystkie ślady i tropy mogące mieć związek z tymi zdarzeniami. Efekt ich pracy sfinalizowany został w nocy z 11/12 lutego tego roku. Na podstawie pracy operacyjnej kryminalni z KWP w Opolu wraz z funkcjonariuszami z KMP w Opolu zorganizowali zasadzkę podczas której zatrzymali 4 osoby na gorącym uczynku włamania. Policjanci w pobliżu znaleźli także papierosy warte 50 000 złotych, które podejrzani po włamaniu ukryli w zaroślach.

Zdaniem śledczych prowadzących sprawę, grupa włamała się do 8 supermarketów na terenie województwa opolskiego, małopolskiego i śląskiego. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym ponad 30 zarzutów kradzieży z włamaniem. W związku z tym, że działali w warunkach recydywy grozi im kara nawet do 15 lat więzienia. Poszkodowani swoje straty oszacowali na blisko 200 000 złotych. Mienie odzyskane przez policjantów wróciło już do właścicieli.

