Poszukiwany recydywista zatrzymany po pościgu i strzałach Data publikacji 24.05.2018 Wielokrotnie karany 32-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Chwilę później napadł na policjanta i zranił go w głowę. Najprawdopodobniej był pod wpływem alkoholu. Po pościgu i strzałach ostrzegawczych został skutecznie zatrzymany. Za popełnione przestępstwa i szereg wykroczeń odpowie przed Sądem. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat więzienia. Na 1,5 roku trafi od razu bo był poszukiwany do odbycia kary za inne przestępstwa.

W środę /23 maja/ ok. godz. 8.30 w Nowej Soli funkcjonariusz ruchu drogowego sprawdzał z czy kierowcy nie poruszają się z nadmierną prędkością. Widząc forda focusa, który łamał przepisy- jechał 112/50 km/h, włączył sygnały świetlne i dźwiękowe, aby zatrzymać samochód do kontroli drogowej. Kierujący jednak nie reagował. Wręcz przyspieszył. Podjęto pościg za pojazdem. Po przejechaniu kilku kilometrów uciekający kierowca doprowadził do zderzenia swojego auta z radiowozem, po czym wysiadł z samochodu i zaczął uciekać. Policjant ruszył za mężczyzną. W pewnej chwili ten napadł na policjanta i w akcie desperacji zranił go w głowę. Policjant oddał dwa strzały ostrzegawcze w powietrze. Zdecydowana reakcja skutkowała zatrzymaniem agresora. Po krótkiej chwili mężczyzna był już w rękach Policji. Okazał się nim znany nowosolskiej Policji z uwagi na bogatą przeszłość kryminalną, 32-letni mieszkaniec Kożuchowa. Mężczyzna przewoził dwóch pasażerów. Funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu. Nie poddał się jednak badaniu na zawartość alkoholu, więc pobrano mu krew do badania. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Systemy policyjne wykazały, że 32-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli, celem odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 1,5 roku. Nowosolska Policja wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Mężczyzna odpowie za popełnione przestępstwa- czynną napaść na policjanta, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz jazdę będąc pod wpływem alkoholu oraz szereg popełnionych wykroczeń podczas ucieczki. Za czynną napaść z użyciem niebezpiecznych przedmiotów podejrzanemu grozi kara do 10 lat więzienia.

st. sierż. Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli