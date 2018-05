Wandal, który niszczył samochody został ujęty przez policjanta po służbie Data publikacji 24.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W nocy 23 maja br., ok. godz.1.30 policjanta mieszkającego na jednym z osiedli w Chrzanowie obudził, głuchy, stłumiony odgłos. Zaniepokojony mężczyzna wyszedł na balkon sprawdzić co się stało. Z balkonu zobaczył wandala, który kopał w lusterka zaparkowanych przed blokiem samochodów.

Wandal zdążył się już oddalić lecz funkcjonariusz ruszył za nim - domyślał się w którym kierunku mógł uciec. Policjant z zawodowego przyzwyczajenia zabrał ze sobą latarkę, która okazała się bardzo przydatna. Sprawca zniszczenia mienia zorientował się, że ktoś go ściga i ukrył się w zaciemnionych zaroślach na ul. Kol. Rospontowa. W pewnym momencie wybiegł z krzaków i próbował ukryć się we własnym mieszkaniu. Nie zdążył jednak do niego dotrzeć, gdyż policjant ujął go na klatce schodowej. Po przybyciu patrolu, przestępca został przekazany funkcjonariuszom i zatrzymany. Jak się okazało wandalem był 17-letni mieszkaniec Chrzanowa. Usłyszał zarzut zniszczenia trzech samochodów i spowodowania strat na łączną kwotę 2300 zł. Za popełniony czyn grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)