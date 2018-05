Rekord polski pobity - finał akcji „Bezpieczny odblask” w Piekarach Śląskich Data publikacji 25.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu ogólnopolskich działań pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" policjanci z Piekar Śląskich zorganizowali piknik rodzinny podsumowujący działania profilaktyczne. Pod Kopcem Wyzwolenia ponad 1300 osób trzymających elementy odblaskowe, spotkało się, aby wspólnie pobić rekord Polski. Wszystko to w ramach Pikniku Rodzinnego, który był zwieńczeniem tegorocznej akcji “Bezpieczny odblask”.

Przez ostatnie kilka miesięcy piekarscy mundurowi przeprowadzili cykl spotkań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i seniorów. Celem działań pn. „Bezpieczny odblask”, było uświadomienie dzieci oraz osób starszych, jak bardzo istotne jest noszenie ze sobą elementów odblaskowych. Dzięki niejednokrotnie niewielkim elementom, dajemy szansę kierowcy, aby ten zauważył nas na drodze. Wiele osób bagatelizuje ten problem, jednak jak przekazywali policjanci podczas tegorocznych spotkań, odblaski są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach. Podczas każdego spotkania, zarówno z młodzieżą ze szkół podstawowych, jak i z członkami klubu seniora, profilaktyk do spraw społecznych z piekarskiej jednostki rozdawała uczestnikom prelekcji odblaski, które zostały wyprodukowane w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Piekarach Śląskich. Spotkania z piekarskimi seniorami były także okazją do poruszenia tematyki wszelkiego rodzaju oszustw. Osoby starsze często cechuje duża empatia i współczucie, na czym bazują przestępcy. Wykorzystują oni różne legendy, dzięki którym czasami udaje im się zdobyć zaufanie starszych osób.

Wczoraj pod Kopcem wyzwolenia odbył się piknik rodzinny, podczas którego miało dojść do próby pobicia oficjalnego rekordu Polski polegającego na stworzeniu łańcucha z osób trzymających się za rękę, jednocześnie posiadających odblask. Piekarska komenda policji wspierana przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich, WOPR, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Fundację „Możesz Lepiej” zapewniła uczestnikom ogromną dawkę pozytywnych wrażeń. Na przybyłych pod kopiec gości oczekiwały m.in. stanowiska miejscowej straży pożarnej, straży miejskiej oraz żołnierzy z 6 Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach. Obojętnie nie można było przejść także obok opancerzonego Rosomaka. Chętni mogli skorzystać z okazji zobaczenia z bliska sprzętu wojskowego oraz przymierzenia sprzętu policji i straży pożarnej. Dla aktywnych fizycznie przygotowano miasteczko rowerowe, które pozwalało sprawdzić się na oznakowanym terenie. Niemałym zainteresowaniem cieszyła się także motorówka należąca do piekarskich WOPR-owców. Swoje miejsce znaleźli także honorowi krwiodawcy, którzy mogli w trakcie wydarzenia oddać krew. Wśród nich znaleźli się mundurowi z Piekar Śląskich. Młodzież chętnie brała również udział w przygotowanych zabawach i animacjach, których tego dnia pod Kopcem Wyzwolenia nie brakowało. Przed godziną 12:00 zaczęły się przygotowania do najważniejszego momentu zorganizowanego wydarzenia. Dzięki uczestnictwu uczniów i nauczycieli z piekarskich szkół, seniorów oraz wszystkich przybyłych gości, udało się stworzyć najdłuższy w Polsce łańcuch osób trzymających odblask. Wśród 1388 osób, które stworzyły łańcuch przypominający kształtem odblask wyprodukowany na potrzeby akcji znalazł się Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek, Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska – Duraj oraz wielu wspaniałych gości. Nad prawidłowym przebiegiem bicia rekordu czuwała przedstawicielka polskiego serwisu „Biuro Rekordów”, którego działalność polega na pomocy przy ustanawianiu rekordów Guinnessa i Rekordów Polski. Otrzymany certyfikat adresowany do mieszkańców Piekar Śląskich potwierdza fakt stworzenia najdłuższego łańcucha z osób trzymających elementy odblaskowe.

Wszystkim organizatorom jeszcze raz serdecznie dziękujemy, za pomoc oraz zaangażowanie w stworzenie tak wspaniałego wydarzenia.

(KWP w Katowicach / kp)