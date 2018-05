Inwestycja w bezpieczeństwo seniorów Data publikacji 25.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak nie dać się oszukać? Czym jest kradzież tożsamości? Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze będąc seniorem? To jedne z pytań, na które asp. szt. Mariusz Matuszewski udzielił odpowiedzi, podczas spotkania zorganizowanego w środę (23 maja) przez Krośnieńską Radę Seniorów. Wszystko po to, aby osoby starsze skutecznie broniły się przed różnymi formami przestępczości.

Istotnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców jest ich edukacja. Dlatego też policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną w trosce o obywateli organizują spotkania, a także uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych między innymi przez szkoły, stowarzyszenia, czy też sołectwa, docierając w ten sposób do mieszkańców w różnym wieku. Ostatnie takie spotkanie, którego głównym organizatorem była Krośnieńska Rada Seniorów odbyło się w środę (23 maja) w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli Burmistrz Krosna Odrzańskiego, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, oświaty i stowarzyszeń.

W spotkaniu, z ramienia krośnieńskiej Policji uczestniczył asp.szt. Mariusz Matuszewski, który przybliżył zebranym w jaki sposób działają oszuści, co wpływa na to, że dana osoba staje się jego ofiarą, a przede wszystkim jak ustrzec się przed nimi. Omawiając to zagadnienie, wyjaśnił także czym jest kradzież tożsamości, w jaki sposób sprawcy uzyskują nasze dane oraz co należy zrobić, gdy mamy pewność, że ktoś je wykorzystuje. W trakcie spotkania poruszył on także temat związany z bezpieczeństwem na drodze. Przypominał przede wszystkim o zasadach noszenia elementów odblaskowych, o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię, a także o przepisach dotyczących rowerzystów. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali ulotki zawierające niezbędne informacje, a także opaski odblaskowe krośnieńskiej Straży Miejskiej.

asp.szt. Justyna Kulka

KPP w Krośnie Odrzańskim