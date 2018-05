Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy - i Ty możesz zostać policjantem Data publikacji 25.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj 25 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 15 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło w tym roku już 70 funkcjonariuszy.

Służba w Policji to atrakcyjny i prestiżowy zawód, który daje możliwość pracy w różnych komórkach organizacyjnych, rozwoju, nauki, realizacji własnych zainteresowań. Policja jest nowoczesną instytucją, dostosowującą się do zmian ekonomicznych, społecznych, cywilizacyjnych. Analitycy policyjni, pracownicy laboratoriów kryminalistycznych mają dostęp do najnowszych technologii i sprzętu. Dolnośląska Policja współpracuje również z policjantami z innych krajów, polscy policjanci biorą udział w misjach pokojowych. Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed policjantami nowe wymagania, a to z kolei łączy się ze szkoleniami i możliwością rozwijania własnych kompetencji. Przede wszystkim służba w Policji, to służba innym ludziom, działanie na rzecz ich bezpieczeństwa, pomoc bezradnym i pokrzywdzonym – a to jest źródło ogromnej satysfakcji.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 25 maja 2018 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 15 policjantów, w tym 5 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się o 10:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło już 70 funkcjonariuszy, a w ciągu kolejnych miesięcy planowane są kolejne nabory.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

(KWP we Wrocławiu / mw)