W ostatniej chwili uratowali tonącą kobietę

Dzięki szybkiej reakcji świadków i zaalarmowanych przez nich służb, w tym policjantów z ogniwa wodnego sierż. szt. Michała Huberta i sierż. szt. Michała Jaroszewskiego, uratowana została 52-latka, która topiła się w jeziorze. Kobieta została bezpiecznie odholowana przez policjanta do łodzi straży pożarnej, którą następnie dotarła na brzeg, gdzie czekała już załoga karetki pogotowia.

O dużym szczęściu może mówić 52-letnia włocławianka, która wczoraj, 24.05.br., wieczorem, postanowiła wykąpać się w jeziorze. Niestety przeceniła swoje możliwości i będąc już niemal na środku akwenu zaczęła się topić. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w pobliżu byli na łódce dwaj mężczyźni, którzy widząc co się dzieje czym prędzej podpłynęli do tonącej. Chwycili kobietę i próbowali wciągnąć ją na łódź, jednak zorientowawszy się, że nie dadzą rady, zaalarmowali służby.

Na miejsce niezwłocznie udali się policjanci ogniwa wodnego sierż. szt. Michał Hubert i sierż. szt. Michał Jaroszewski. Pierwszy z funkcjonariuszy, wiedząc, że w takich sytuacjach liczy się każda sekunda, natychmiast wskoczył do wody, aby udzielić pomocy. Jego partner w tym czasie był w stałym kontakcie z dyżurnym, któremu na bieżąco relacjonował przebieg sytuacji i oczekiwał na brzegu z gotowym do użycia sprzętem ratującym życie.

Sierż. szt. Michał Hubert dosłownie w ostatniej chwili podpłynął do łodzi. Była bardzo niestabilna i lada moment mogła się wywrócić, a wówczas dwaj znajdujący się na niej mężczyźni również wpadliby do jeziora. Poza tym, nie wiadomo jak długo jeszcze zdołaliby utrzymać kobietę nad wodą, bo zarówno oni, jak i ratowana byli już bardzo osłabieni. Funkcjonariusz czym prędzej przechwycił 52-latkę i zaczął ją bezpiecznie holować do brzegu. W tym czasie do akcji włączyli się już strażacy, którzy podpłynęli łodzią służbową, wciągnęli poszkodowaną na pokład i przetransportowali ją na brzeg. Tutaj czekała załoga karetki pogotowia, która przewiozła kobietę do szpitala. Całe szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miała w organizmie ponad 2, 5 promila alkoholu.

Przypominamy więc, aby nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu, gdyż może to być bardzo niebezpieczne. Gdyby nie fakt, że w pobliżu były postronne osoby, które w porę zaalarmowały służby, to zdarzenie mogłoby mieć tragiczny finał.

(KWP w Bydgoszczy / mw)