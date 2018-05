Polscy policjanci obronili tytuł Mistrzów Świata Data publikacji 25.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 17 - 20 maja 2018 r. w Vila-seca na południu Hiszpanii odbył się XV Mistrzostwa Świata Policji w Piłce Nożnej Drużyn Siedmioosobowych. Występująca w roli obrońcy tytułu sprzed roku reprezentacja polskiej Policji pokazała się z najlepszej strony ponownie sięgając po trofeum.

Turniej w Tarragonie to jedna z największych imprez na świecie rozgrywana na sztucznej nawierzchni. W tym roku wzięły w nim udział reprezentacje m. in. z Kanady, Włoch, Polski, Katalonii i Hiszpanii. W zeszłorocznym turnieju reprezentacja polskiej Policji zdobyła Puchar Świata, w związku z tym polscy funkcjonariusze do tegorocznych rozgrywek przystępowali w roli obrońcy tytułu i nieoficjalnego faworyta. Historia futbolu nieraz już pokazała, że presja związana z taką pozycją wyjściową nie jest łatwa do udźwignięcia.

17 maja 2018 roku w samym sercu miejscowości Vila-seca, w Park del Pinar del Perruquet, odbyła się gala inaugurująca rozgrywki. Uroczystości towarzyszył przemarsz delegatów poszczególnych drużyn z flagami narodowymi.

Mecze grupowe, każdy po 25 minut, rozpoczęły się w piątkowy poranek, 18 maja br. Pierwszy mecz turnieju reprezentacja polskiej Policji rozegrała z drużyną z Barcelony - Mossos D'esquadra Arro. Od pierwszej minuty widać było presję, jaka ciążyła na naszych graczach. Jednak doskonałe przygotowanie zawodników pozwoliło rozstrzygnąć spotkanie na naszą korzyść - 4:0. Drugi mecz był starciem reprezentantów naszej Policji z Policia Local Cambrils i obfitował w wiele sytuacji bramkowych. Ostatecznie zakończył się wynikiem 3:1 dla reprezentacji polskiej Policji. Ostatni mecz grupowy pomiędzy naszą reprezentacją, a Policia Nacional Almeria był przepustką do rundy finałowej z wynikiem 3:0.

W ćwierćfinale los skojarzył naszą drużynę z Club Esportu Mossos D'esquadra. Mecz od pierwszej do ostatniej minuty był bardzo zacięty. Szybko strzelona bramka pozwoliła na nadawanie tempa gry przez Polaków i wyprowadzanie skutecznych kontrataków. W efekcie mecz zakończył się zwycięstwem 3:0.

Półfinałowe spotkanie rozegrano pomiędzy reprezentacją polskiej Policji a Policias De Tenerife. Każdy błąd na tym etapie rozgrywek mógł oznaczać wyeliminowanie drużyny z rozgrywek, dlatego do spotkania z groźnym rywalem nasi zawodnicy podeszli z ogromną koncentracją. Mecz ułożył się po myśli szkoleniowca reprezentacji polskiej Policji Andrzeja Kuczyńskiego i już w 4 minucie po pięknym strzale sierż. Daniela Pietrychy wyszliśmy na prowadzenie 1:0. Sytuacja ta pozwoliła na uzyskanie psychologicznej przewagi nad przeciwnikiem i pełnej kontroli nad przebiegiem meczu. Kolejne minuty potwierdzały doskonałe przygotowanie reprezentacji polskiej Policji do turnieju. Zwycięstwo 4:0 zapewniło awans do wielkiego i wymarzonego finału.

W ostatnim meczu nasza reprezentacja zmierzyła się z uprzednim grupowym rywalem - Policia Nacional Almeria. Przeciwnicy od pierwszej minuty okazali duży respekt wobec umiejętności naszych zawodników. Hiszpanie przyjęli typowo defensywną taktykę, nastawiając się na groźne kontrataki. Okazało się to jednak niewystarczające na rozpędzoną reprezentację polskiej Policji. Dzięki umiejętnościom techniczno-taktycznym i odpowiedniemu nastawieniu Polacy wygrali mecz w stosunku 4:0. Niesamowita gra naszych zawodników w tym turnieju zaowocowała niebywałym sukcesem. Pierwszy raz w historii Polskiej Policji udało się obronić tytuł Mistrzów Świata!

Zwieńczeniem spektakularnych osiągnięć naszych zawodników była gala zamykająca rozgrywki. Oprócz oficjalnego wręczenia Pucharu Świata dla naszej Reprezentacji, nagrodę indywidualną w kategorii najlepszy bramkarz otrzymał asp. Marcin Jaskółowski, a statuetkę najlepszego zawodnika otrzymał sierż. Patryk Marzec.

Dzięki owocnej współpracy i kontaktom sportowym reprezentacja polskiej Policji została wyjątkowo przyjęta przez członków IPA Tarragona. Dodatkową atrakcją była wycieczka po Barcelonie, a jej głównym punktem zwiedzanie jednego z największych i najbardziej imponujących stadionów Świata - Camp Nou.

Dziękujemy wszystkim osobom, które kibicowały naszej drużynie, a także Stołecznej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz Zarządowi Głównemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, współorganizatorom naszego wyjazdu.

Skład zwycięskiej drużyny reprezentacji polskiej Policji:

Andrzej Kuczyński, Gabinet Komendanta Głównego Policji - selekcjoner;

kom. Mateusz Kocyk, Gabinet Komendanta Głównego Policji – trener;

Zawodnicy:

asp. Marcin Jaskółowski (KWP Wrocław), mł. asp. Rafał Gnap (KWP Szczecin), sierż. szt. Marcin Mąka (KWP Olsztyn), sierż. Wojciech Dziura (KWP Katowice), sierż. Kamil Głośny (KWP Katowice), sierż. Patryk Marzec (Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP), sierż. Łukasz Pierzyński (KWP Łódź), sierż. Daniel Pietrycha (KWP Katowice), st. post. Wojciech Dudek (KWP Katowice), st. post. Mateusz Orzechowski (KWP Kraków), st. post. Marcin Szopa (KWP Katowice).

(Gabinet KGP / mw)