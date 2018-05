Komendant Miejski Policji w Łodzi podziękował pracownicom banku za udaremnienie próby oszustwa metodą na wnuczka Data publikacji 25.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj 24 maja 2018 roku w Komendzie Miejskiej Policji w trakcie spotkania z łódzkimi seniorami Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak wręczył listy gratulacyjne pracownicom banku, które udaremniły próbę oszustwa metodą na tzw. wnuczka. W prelekcji uczestniczył sam pokrzywdzony, który opisał mechanizm działania oszustów.

Starsi ludzie bardzo często padają ofiarami działania oszustów. Osoby, które chcą wykorzystać dobre serce seniorów podają się najczęściej za wnuczków, bądź pracowników policji. Chcąc wyłudzić pieniądze od pokrzywdzonych dzwonią do nich informując, że stały się ofiarą przestępstwa lub znalazły się w niekorzystnym położeniu i potrzebują pieniędzy. Często czujność innych osób pomaga zapobiec nieszczęściu. Tak też było 17 maja 2018 roku, gdy do placówki bankowej przy ulicy Aleksandrowskiej stawiła się dwójka seniorów. Małżeństwo chciało pobrać z konta swoje oszczędności, a dodatkowo zaciągnąć pożyczkę opiewająca na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pożyczkobiorcy argumentowali, że pieniądze potrzebne są im na przeprowadzenie remontu. W trakcie rozmowy z klientami pracownice banku nabrały podejrzenia, że seniorzy mogli paść ofiarami oszustów. Pod pozorem przedstawienia korzystniejszej oferty kredytowej starsi państwo zaproszeni zostali do innego pokoju,a na miejsce wezwana została Policji. Okazało się, że małżeństwo zostało zmanipulowane przez sprytnego oszusta, który podając się za ich syna stwierdził, że ich wnuczek potrącił pieszego na pasach. Na zwolnienie wnuczka z aresztu potrzebne miało być 100 tys. złotych. Małżeństwo miało nie rozłączać telefonu i nie dzwonić do wnuczka i syna, gdyż ich telefony zostały zabrane przez Policję. Po zaciągnięciu pożyczki miały paść dalsze instrukcje co do przekazania pieniędzy oszustom. Tym razem dzięki czujności pracownic z banku przestępcom nie udało się osiągnąć zamierzonego celu.

Łódzka Policja apeluje!!!!

Nie dajmy się oszukać.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy osoba z którą rozmawiamy jest tym za kogo się podaje - rozłączmy połączenie i zweryfikujmy to dzwoniąc np. do swojego syna, bądź innej najbliższej osoby.

W przypadku podejrzanych telefonów nie bójmy się powiadomić niezwłocznie Policji dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Pamiętajmy, Policja działa samodzielnie i nigdy nie namawia nikogo do przekazywania pieniędzy, bądź ich wypłaty z banku.

(KWP w Łodzi / mw)