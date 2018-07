Iława: Leżał pijany na drodze. Dzięki reakcji dzielnicowego żyje Data publikacji 25.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Susza wracając po pracy do domu zauważył na drodze leżącego mężczyznę. Dzięki jego właściwej reakcji nie doszło do tragedii. Policjanci apelują, aby nie pozostawiać takich osób samym sobie, gdyż od naszej postawy może zależeć ich życie.

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, a co za tym idzie ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Ta zasada powinna przyświecać codziennie każdemu z nas. Z pewnością jest ona bliska dzielnicowemu z Susza, który wracając z pracy w godzinach nocnych zauważył mężczyznę leżącego na jednej z dróg w gminie Kisielice. Funkcjonariusz natychmiast o sytuacji poinformował oficera dyżurnego, bo istniało ryzyko, że mężczyzna mógł być uczestnikiem zdarzenia drogowego. Okazało się, że 60-latek na szczęście był tylko pod znacznym wpływem alkoholu i nic poważnego mu się nie stało. Miał jednak problemy z samodzielnym poruszaniem się. Jak się okazało, mężczyzna nie posiadał na sobie żadnych elementów odblaskowych stwarzając bardzo duże zagrożenie w ruchu drogowym. Na szczęście funkcjonariusz w porę zauważył mężczyznę. Policjanci przetransportowali go do domu. Mieszkaniec gminy Kisielice w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Dzięki reakcji dzielnicowego udało się uniknąć tragedii.

Reagujmy, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy i nie przechodźmy obojętnie wobec osób nietrzeźwych leżących w okolicach drogi, klatki schodowej czy sklepu. Nasza reakcja może uratować czyjeś życie!

Odblaski to jeden z najtańszych, najprostszych, a zarazem najłatwiejszych w zastosowaniu sposób na zwiększenie swojego bezpieczeństwa. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto pamiętać, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

jk/in