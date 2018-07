Nowe radiowozy trafiły do komend. Akurat dziś w Dniu Bezpiecznego Kierowcy Data publikacji 25.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj 25 lipca - obchodzimy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. W tym dniu policjanci ruchu drogowego przypominają kierowcom jak ważna jest bezpieczna jazda. Aby jeszcze lepiej i sprawniej wykonywać swoje obowiązki, dziś właśnie odebrali nowe radiowozy. To Kie Ceed i BMW z videorejestratorem.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała przekazał siedem nowych radiowozów do komend miejskich i powiatowych policji.

Dwa, nieoznakowane radiowozy BMW 330i z videorejestratorem trafią do komendy we Włocławku i Grudziądzu. To samochody o pojemności silnika 1998 cm3 i mocy 185 KW z automatyczną skrzynią biegów.

Pięć oznakowanych radiowozów Kia Ceed trafi do: Bydgoszczy, Mogilna, Tucholi, Sępólna Krajeńskiego i Radziejowa. To auta, które będą wykorzystywane przez policjantów ruchu drogowego.

Podczas przekazywania radiowozów nie mogło zabraknąć, zwłaszcza w takim dniu jak dzisiaj, gdy obchodzimy Dzień Bezpiecznego Kierowcy, Kapelana kujawsko-pomorskich policjantów, Księdza Prałata Stanisława Kotowskiego. Kapelan poświęcił nowe auta i życząc policjantom bezpiecznej jazdy i służby, wręczył im breloczki z wizerunkiem Świętego Krzysztofa – patrona kierowców.

Auta zostały zakupione przez KGP w ramach programu „ Bezpiecznej na drogach-nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji” finansowanego ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.