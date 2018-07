Najlepsi przewodnicy i ich czworonożni partnerzy. Imar i Laki jadą na mistrzostwa Polski Data publikacji 26.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Laki z Zielonej Góry i Imar z Gorzowa Wlkp. wraz ze swoimi przewodnikami będą reprezentować lubuski garnizon podczas ogólnopolskiego finału Kynologicznych Mistrzostw Policji. Najlepsze psy patrolowo-tropiące zostały wyłonione podczas wojewódzkich eliminacji. Przewodnicy wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami musieli zmagać się w kilku konkurencjach, sprawdzających ich umiejętności i współpracę.

Wojewódzkie eliminacje XVIII Kynologicznych Mistrzostw Policji są przepustką do ogólnopolskiego finału. Dwa najlepsze duety z garnizonu mogły liczyć na wyjazd do Sułkowic. To właśnie tam na początku września przewodnicy wraz ze swoimi psami z całego kraju będą rywalizować o miano najlepszego. By jednak się tam znaleźć, musieli sprawdzić się w kilku konkurencjach w eliminacjach w Międzyrzeczu.

Tor przeszkód, wykonywanie komend, interwencja z użyciem psa - to właśnie te zadania, stały przed policjantami i ich psami. Każdy z etapów był szczegółowo oceniany. Zwracano uwagę na posłuszeństwo psa, współpracę, a także pokonywanie przeszkód. Z podobnymi konkurencjami reprezentanci lubuskiego garnizonu zmierzą się w Sułkowicach.

W Międzyrzeczu najlepiej z zadaniami poradził sobie sierż. szt. Zbigniew Dobija i jego pies Laki z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Na ogólnopolski finał pojedzie także st. asp. Ryszard Chojnacki i Imar z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., którzy zajęli drugie miejsce. Za duety z lubuskiego garnizonu trzymamy kciuki. W finale życzymy sukcesów.

sierż. szt. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.