Święto Policji pod znakiem sportu Data publikacji 26.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Z okazji 99.Rocznicy Powstania Polskiej Policji dla mieszkańców Warszawy, 21.07.2018 roku, został zorganizowany piknik rodzinny. Jak co roku wszelkie atrakcje miały miejsce na terenie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola". Sobotnie atrakcje rozpoczęły biegi na 1 km i 5 km, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród funkcjonariuszy Policji oraz mecze Reprezentacji Policji w Piłce Nożnej. Drużyna kobiet zmierzyła się z Reprezentacją Policji czeskiej, natomiast mężczyźni z Reprezentacją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Sportowa cześć pikniku z okazji 99 Rocznicy Powstania Polskiej Policji rozpoczęła się od biegów. W konkurencji na 5 km z czasem 18 min. 25 sek. triumfował mł. asp. Kamil Lubowiecki (OPP w Warszawie), który nieznacznie wyprzedził podinsp. Macieja Wojciechowskiego (WSPol w Szczytnie) i post. Pawła Wylężeka (OPP Katowice). Na dystansie 1 km wśród kobiet z czasem 3 min. 37 sek. zwyciężyła st. sierż. Anna Wojtulewicz (KWP w Białymstoku) przed mł. insp. Dorotą Pater (Gabinet KGP) i sierż. szt. Eweliną Kupczak (KRP Warszawa VII). Najszybszym mężczyzną na tym dystansie okazał się post. Mateusz Ceremuga (OPP Katowice) z czasem 2 min. 55 sek. Pozostałe stopnie podium zajęli sierż. Wojciech Błazik (KRP Warszawa II) i sierż. szt. Adam Izydorkiewicz (WRD KSP) .

Po zakończeniu biegów przyszedł czas na część artystyczną Pikniku. Występy Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, która jak co roku uświetniła te uroczystości swoją obecnością, kolejny raz wzbudziły zachwyt zgromadzonych widzów na stadionie.

Następnie rozegrany został mecz kobiet Reprezentacji Policji w Piłce Nożnej z Reprezentacją Policji Czech. Polki, Mistrzynie Świata z Majorki, miały okazję zmierzyć się z czwartą drużyną na świecie. Mecz od pierwszych minut cechował się charakterystyczną dla pań wolą walki i tytaniczną pracą w każdym sektorze boiska. Poziom gry obu reprezentacji był zbliżony, a akcja przenosiła się spod jednego pola karnego do drugiego. Do przerwy tablica wyników wskazywała 0:0. Po przerwie scenariusz nie uległ zmianie i wciąż oglądaliśmy spektakularne akcje obu drużyn. Po jednej z takich kombinacji w wykonaniu Reprezentacji Czech to nasi goście objęli prowadzenie 1:0. Wynik nie utrzymywał się jednak długo i już po 10 minutach Paulina Magulska doprowadziła do wyrównania. Wynik nie uległ już zmianie i zwycięzcę musiały wyłonić rzuty karne. Skuteczniej wykonywały je reprezentantki Czech, które okazały się zwyciężczyniami meczu towarzyskiego.

Mecz Reprezentacji Policji w Piłce Nożnej Mężczyzn z Reprezentacją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dał gwarancję niesamowitych, sportowych emocji. Podopieczni selekcjonera Andrzeja Kuczyńskiego, dodatkowo byli zmotywowani obecnością na murawie Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Jarosława Szymczyka i od pierwszych minut byli bardzo skoncentrowani na grze. Nasi zawodnicy od początku spotkania starali się narzucić swój styl gry. Szczególna aktywnością wykazywali się skrzydłowi, którzy raz po raz atakowali bramkę Straży Pożarnej szukając dośrodkowań na głowę gen. insp. Jarosława Szymczyka, który kilka razy zagroził bramce przeciwnika. Strażacy utrzymywali jednak koncentrację i skutecznie bronili dostępu do swojej bramki. Tak było do 30 minuty. Wtedy to wspaniała kombinacja piłkarzy Łukasza Pierzyńskiego z Rafałem Gnapem zakończyła się bramką tego drugiego. Policja do końca kontrolowała przebieg meczu i dzięki zwycięstwu 1:0 przedłużyła pasmo sukcesów, wygrywając kolejny mecz.

Składy Reprezentacji Policji:

Sztab szkoleniowy : Andrzej Kuczyński (selekcjoner), kom. Mateusz Kocyk (asystent), asp. Tomasz Przeniosło (asystent), mł. asp. Izabela Zdonek (trener kadry kobiet).

Zawodnicy drużyny mężczyzn : gen. insp. Jarosław Szymczyk, st. post. Marcin Szopa, sierż. Łukasz Matyśkiewicz, mł. asp. Rafał Gnap, asp. Marcin Jaskółowski, sierż. Maciej Watkowski, sierż. Adrian Stachański, sierż Mateusz Stajer, sierż. Kamil Głośny, st. sierż. Piotr Świerczyński, st. post. Mateusz Orzechowski, sierż. Łukasz Pierzyński, sierż. Krzysztof Weres, podkom. Patryk Cisewski, sierż. szt. Piotr Pukłacki, st. sierż. Patryk Marzec.

Zawodnicy drużyny kobiet: sierż. szt. Irena Michalak, st. post. Ewa Miszkowska, st. sierż. Katarzyna Borowiec, sierż. szt. Zuzanna Jaworska, st. post. Justyna Gradowska, st. sierż. Katarzyna Marchewka, sierż. sztab. Agnieszka Ochota, st. post. Marcelina Pawlik, post. Paulina Magulska, st. post. Katarzyna Żak, sierż. Malwina Mazur, asp. Gabriela Szymska, sierż. Karolina Grześkowiak, mł. asp. Karolina Wasilkiewicz.

(Gabinet KGP / Foto: Paulina Szyndler - fotograf Reprezentacji Policji w piłce nożnej/ mw)